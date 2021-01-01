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На Волині – найвищий в Україні коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19

На Волині – найвищий в Україні коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19
На Волині фіксують тенденцію до стабілізації епідситуації із коронавірусом. Але деякі індикаторні показники, за якими МОЗ визначає рівень епідемічної небезпеки у регіонів, все ще перевищені.

Про це йшлося під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.

Заступниця директора ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Надія Костирка повідомила, що коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом на Волині залишається досить високим. Станом на 17 грудня він становить 37,2% (при нормативному не більше 20%) і є найбільшим в Україні.

Захворюваність на ковід в області також перевищує загальнодержавний показник на 70% і становить станом на 17 грудня 534 на 100 тисяч населення (при нормативному 75 на сто тисяч населення). За цим показником Волинь – на третьому місці в Україні.

Всі інші показники на Волині – у межах норми. Фіксують в області зменшення завантаженості ліжок з киснем, а також зменшення рівня і динаміки госпіталізації.

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Теги: коронавірус, Волинь
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