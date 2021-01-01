Лише 34% населення Волині – повністю вакциновані від ковіду

Протягом декількох останніх тижнів на Волині спостерігають зменшення темпів вакцинації від коронавірусу.Про це йшлося під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.Заступниця директора ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»повідомила, що 40% дорослого населення на Волині вже щеплені принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу, завершили курс вакцинації – 34% дорослого населення.«Це нижчі показники, ніж загальнодержавні, тому нам потрібно дбати про захист населення і вакцинуватися. Але темпи зменшилися. Коли у листопаді щоденно щеплювалися приблизно 7 тисяч, до зараз – до 3 тисяч людей за добу», – додала заступниця керівника обласного центр контролю та профілактики хвороб.За її словами, за весь час на Волині зробили понад 580 тисяч щеплень від коронавірусу.