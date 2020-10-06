вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У грудні смертність від ковіду на Волині зменшилася вдвічі

У грудні смертність від ковіду на Волині зменшилася вдвічі
У грудні на Волині суттєво зменшився показник смертності від коронавірусу. За 16 днів поточного місяці від цієї недуги померли 142 жителі Волині, тоді як за аналогічний період листопада – 265.

Про це йшлося під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.

Заступниця директора ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Надія Костирка повідомила, що за весь час пандемії коронавірус забрав життя 2119 волинян. 80% від усієї кількості померлих – люди у віці 60 і більше років.

Окрім того, значно покращилася в області і ситуація із завантаженістю «ковідних» ліжок у медичних закладах.

Заступниця начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Трач розповіла, що наразі завантаженість ліжок із киснем становить 29,3%.

Станом на 17 грудня в стаціонарі перебувають 616 хворих на коронавірус або людей з підозрою на цю недугу, в реанімації – 68 хворих, на апаратах штучної вентиляції легень – 24.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смертність, ковід, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент призначив суддів на Волині
Сьогодні, 14:15
Куди піти у Луцьку в День святого Миколая і напередодні свята. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
У грудні смертність від ковіду на Волині зменшилася вдвічі
Сьогодні, 13:27
На Волині судили батька школяра, який образив однокласницю
Сьогодні, 13:21
Лише 34% населення Волині – повністю вакциновані від ковіду
Сьогодні, 13:09
Схожі новини
Серед усіх померлих від коронавірусу на Волині – жодного вакцинованого Серед усіх померлих від коронавірусу на Волині – жодного вакцинованого
29 жовтень, 10:16
Населення Волині скоротилося на 4 тисячі людей Населення Волині скоротилося на 4 тисячі людей
01 березень, 18:10
Минулоріч на Волині зареєстрували більше смертей, ніж народжень Минулоріч на Волині зареєстрували більше смертей, ніж народжень
21 лютий, 15:08
П'ять смертей і 146 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу П'ять смертей і 146 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
06 жовтень, 2020, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни здобули золоті медалі на всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 14:21
 0
Президент призначив суддів на Волині
Сьогодні, 14:15
 0
Куди піти у Луцьку в День святого Миколая і напередодні свята. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
У грудні смертність від ковіду на Волині зменшилася вдвічі
Сьогодні, 13:27
 0
На Волині судили батька школяра, який образив однокласницю
Сьогодні, 13:21
 0
Медіа
відео
1/8