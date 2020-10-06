У грудні смертність від ковіду на Волині зменшилася вдвічі

У грудні на Волині суттєво зменшився показник смертності від коронавірусу. За 16 днів поточного місяці від цієї недуги померли 142 жителі Волині, тоді як за аналогічний період листопада – 265.Про це йшлося під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.Заступниця директора ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»повідомила, що за весь час пандемії коронавірус забрав життя 2119 волинян. 80% від усієї кількості померлих – люди у віці 60 і більше років.Окрім того, значно покращилася в області і ситуація із завантаженістю «ковідних» ліжок у медичних закладах.Заступниця начальника управління охорони здоров'я облдержадміністраціїрозповіла, що наразі завантаженість ліжок із киснем становить 29,3%.Станом на 17 грудня в стаціонарі перебувають 616 хворих на коронавірус або людей з підозрою на цю недугу, в реанімації – 68 хворих, на апаратах штучної вентиляції легень – 24.