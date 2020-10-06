У грудні смертність від ковіду на Волині зменшилася вдвічі
Сьогодні, 13:27
У грудні на Волині суттєво зменшився показник смертності від коронавірусу. За 16 днів поточного місяці від цієї недуги померли 142 жителі Волині, тоді як за аналогічний період листопада – 265.
Про це йшлося під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.
Заступниця директора ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Надія Костирка повідомила, що за весь час пандемії коронавірус забрав життя 2119 волинян. 80% від усієї кількості померлих – люди у віці 60 і більше років.
Окрім того, значно покращилася в області і ситуація із завантаженістю «ковідних» ліжок у медичних закладах.
Заступниця начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Трач розповіла, що наразі завантаженість ліжок із киснем становить 29,3%.
Станом на 17 грудня в стаціонарі перебувають 616 хворих на коронавірус або людей з підозрою на цю недугу, в реанімації – 68 хворих, на апаратах штучної вентиляції легень – 24.
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Про це йшлося під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.
Заступниця директора ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Надія Костирка повідомила, що за весь час пандемії коронавірус забрав життя 2119 волинян. 80% від усієї кількості померлих – люди у віці 60 і більше років.
Окрім того, значно покращилася в області і ситуація із завантаженістю «ковідних» ліжок у медичних закладах.
Заступниця начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Трач розповіла, що наразі завантаженість ліжок із киснем становить 29,3%.
Станом на 17 грудня в стаціонарі перебувають 616 хворих на коронавірус або людей з підозрою на цю недугу, в реанімації – 68 хворих, на апаратах штучної вентиляції легень – 24.
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