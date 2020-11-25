Президент призначив суддів на Волині
Сьогодні, 14:15
Президент України Володимир Зеленський указом призначив суддю у місцевий загальний суд на Маневиччині та у Луцький міськрайонний суд Волинської області.
Про це йдеться на сайті глави держави.
На посаду судді Маневицького районного суду Волинської області президент призначив Ониска Руслана Вікторовича.
А Гринь Олександр Миколайович став суддею Луцького міськрайонного суду.
Окрім цього суддів призначили у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Київській, Тернопільській, Херсонській областях, у Києві та Черкасах.
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Про це йдеться на сайті глави держави.
На посаду судді Маневицького районного суду Волинської області президент призначив Ониска Руслана Вікторовича.
А Гринь Олександр Миколайович став суддею Луцького міськрайонного суду.
Окрім цього суддів призначили у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Київській, Тернопільській, Херсонській областях, у Києві та Черкасах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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