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Президент призначив суддів на Волині

Президент призначив суддів на Волині
Президент України Володимир Зеленський указом призначив суддю у місцевий загальний суд на Маневиччині та у Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Про це йдеться на сайті глави держави.

На посаду судді Маневицького районного суду Волинської області президент призначив Ониска Руслана Вікторовича.

А Гринь Олександр Миколайович став суддею Луцького міськрайонного суду.

Окрім цього суддів призначили у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Київській, Тернопільській, Херсонській областях, у Києві та Черкасах.

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Теги: суд, Волинь, призначення
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