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Померла маленька онкохвора волинянка, якій збирали кошти на лікування за кордоном

Померла маленька онкохвора волинянка, якій збирали кошти на лікування за кордоном
Сьогодні вночі, 17 грудня, померла жителька Горохова Юля Тимощук, 2014 року народження, якій діагностували рак крові напередодні. Їй збирали 150 тисяч євро на лікування за кордоном.

Про це пише «Перший» з посиланням на волонтерку Роксолану Несторук.

З її слів, батьки уже були готові їхати на лікування, але стан дівчинки погіршився і вона потрапила у реанімацію Волинської обласної клінічної лікарні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним дівчинки.


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Теги: онкохвора волинянка, смерть, дівчинка, Горохів
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