Померла маленька онкохвора волинянка, якій збирали кошти на лікування за кордоном

Юля Тимощук, 2014 року народження, якій діагностували рак крові напередодні. Їй збирали 150 тисяч євро на лікування за кордоном.



Про це пише Роксолану Несторук.



З її слів, батьки уже були готові їхати на лікування, але стан дівчинки погіршився і вона потрапила у реанімацію Волинської обласної клінічної лікарні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним дівчинки.





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