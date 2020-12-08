Померла маленька онкохвора волинянка, якій збирали кошти на лікування за кордоном
Сьогодні, 14:38
Сьогодні вночі, 17 грудня, померла жителька Горохова Юля Тимощук, 2014 року народження, якій діагностували рак крові напередодні. Їй збирали 150 тисяч євро на лікування за кордоном.
Про це пише «Перший» з посиланням на волонтерку Роксолану Несторук.
З її слів, батьки уже були готові їхати на лікування, але стан дівчинки погіршився і вона потрапила у реанімацію Волинської обласної клінічної лікарні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним дівчинки.
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Про це пише «Перший» з посиланням на волонтерку Роксолану Несторук.
З її слів, батьки уже були готові їхати на лікування, але стан дівчинки погіршився і вона потрапила у реанімацію Волинської обласної клінічної лікарні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним дівчинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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