До нетипової луцької тусовки «Вітраж-Вікенд» – тиждень
Сьогодні, 15:26
Фестиваль «Вітраж Вікенд» відбудеться у Луцьку вже наступних вихідних – 25–26 грудня.
Про це повідомляють організатори.
Територія промзони на Ковельській, 40 на два дні стане ідеальним місцем, куди варто прийти за новорічним настроєм, новими знайомствами і унікальними подарунками для себе і рідних від ретельно відібраних організаторами локальних брендів.
2000 квадратних метрів заводу перетворять у тематичний маркет волинського крафту та вінтажу, поєднаний зі змістовним і цікавим дозвіллям та смачною їжею.
Одна із концептуальних «фішок» фестивалю – показати людей, які творять сьогодення Луцька, в різних ролях, не звичних для них та для оточення. Для прикладу, діджеями завершальних вечірок в обидва дні будуть відомий тренер Антон Яловик, радіоведуча Вікторія Жуковська, команда будівельної компанії «Інвестор», фотографка Варвара Шевчук та інші.
«Ми зібрали друзів цього міста, аби вони, як на домашній вечірці в тісному колі, поставили свою музику, взяли коктейль/каву/чай та тусили з нами. Це саме той захід, коли прийшов без друзів – і знайшов їх. Сумно не буде», – запевняють організаторки.
На «Вітраж Вікенді» під мільйонами новорічних вогнів розмовлятимуть про спільне бачення міського простору на спікер-зоні, дивитимуться фільми, смакуватимуть какао та глінтвейном, презентуватимуть якісні місцеві проєкти.
Через декілька днів організаторки оприлюднять детальну програму. Але чимало карт вже розкрили на сторінках «Вітраж-Вікенду» у фейсбуці та інстаграмі.
Наразі триває продаж квитків.
Вхід для дітей до 12 років – безплатний. Усі кошти, виручені від продажу квитків, будуть спрямовані на Фонд боротьби з раком.
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Про це повідомляють організатори.
Територія промзони на Ковельській, 40 на два дні стане ідеальним місцем, куди варто прийти за новорічним настроєм, новими знайомствами і унікальними подарунками для себе і рідних від ретельно відібраних організаторами локальних брендів.
2000 квадратних метрів заводу перетворять у тематичний маркет волинського крафту та вінтажу, поєднаний зі змістовним і цікавим дозвіллям та смачною їжею.
Одна із концептуальних «фішок» фестивалю – показати людей, які творять сьогодення Луцька, в різних ролях, не звичних для них та для оточення. Для прикладу, діджеями завершальних вечірок в обидва дні будуть відомий тренер Антон Яловик, радіоведуча Вікторія Жуковська, команда будівельної компанії «Інвестор», фотографка Варвара Шевчук та інші.
«Ми зібрали друзів цього міста, аби вони, як на домашній вечірці в тісному колі, поставили свою музику, взяли коктейль/каву/чай та тусили з нами. Це саме той захід, коли прийшов без друзів – і знайшов їх. Сумно не буде», – запевняють організаторки.
На «Вітраж Вікенді» під мільйонами новорічних вогнів розмовлятимуть про спільне бачення міського простору на спікер-зоні, дивитимуться фільми, смакуватимуть какао та глінтвейном, презентуватимуть якісні місцеві проєкти.
Через декілька днів організаторки оприлюднять детальну програму. Але чимало карт вже розкрили на сторінках «Вітраж-Вікенду» у фейсбуці та інстаграмі.
Наразі триває продаж квитків.
Вхід для дітей до 12 років – безплатний. Усі кошти, виручені від продажу квитків, будуть спрямовані на Фонд боротьби з раком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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