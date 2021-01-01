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До нетипової луцької тусовки «Вітраж-Вікенд» – тиждень

До нетипової луцької тусовки «Вітраж-Вікенд» – тиждень
Фестиваль «Вітраж Вікенд» відбудеться у Луцьку вже наступних вихідних – 25–26 грудня.

Про це повідомляють організатори.

Територія промзони на Ковельській, 40 на два дні стане ідеальним місцем, куди варто прийти за новорічним настроєм, новими знайомствами і унікальними подарунками для себе і рідних від ретельно відібраних організаторами локальних брендів.

2000 квадратних метрів заводу перетворять у тематичний маркет волинського крафту та вінтажу, поєднаний зі змістовним і цікавим дозвіллям та смачною їжею.

Одна із концептуальних «фішок» фестивалю – показати людей, які творять сьогодення Луцька, в різних ролях, не звичних для них та для оточення. Для прикладу, діджеями завершальних вечірок в обидва дні будуть відомий тренер Антон Яловик, радіоведуча Вікторія Жуковська, команда будівельної компанії «Інвестор», фотографка Варвара Шевчук та інші.

«Ми зібрали друзів цього міста, аби вони, як на домашній вечірці в тісному колі, поставили свою музику, взяли коктейль/каву/чай та тусили з нами. Це саме той захід, коли прийшов без друзів – і знайшов їх. Сумно не буде», – запевняють організаторки.


До нетипової луцької тусовки «Вітраж-Вікенд» – тиждень
До нетипової луцької тусовки «Вітраж-Вікенд» – тиждень


На «Вітраж Вікенді» під мільйонами новорічних вогнів розмовлятимуть про спільне бачення міського простору на спікер-зоні, дивитимуться фільми, смакуватимуть какао та глінтвейном, презентуватимуть якісні місцеві проєкти.

Через декілька днів організаторки оприлюднять детальну програму. Але чимало карт вже розкрили на сторінках «Вітраж-Вікенду» у фейсбуці та інстаграмі.

Наразі триває продаж квитків.

Вхід для дітей до 12 років – безплатний. Усі кошти, виручені від продажу квитків, будуть спрямовані на Фонд боротьби з раком.

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Теги: Вітраж-вікенд, Луцьк
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