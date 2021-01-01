Поліцейські долучилися до допомоги одинокій бабусі на Старовижівщині
Сьогодні, 15:13
Офіцери громади разом з волонтерами допомогли одинокій бабусі, яка живе у віддаленому будинку у селі Кримне Старовижівського району.
Про це інформують упресслужбі поліції.
Нагадаємо, днями волонтери з Луцька показали, як живе та чого потребує 85-річна бабуся з села Кримне.
На ситуацію відреагував і офіцер Дубечненської громади. Він привіз пенсіонерці дров, організував їх порубку. Запевнив, що віднині пильно контролюватиме жінку та допомагатиме.
«Завдяки розголосу про стареньку дізналась чи не вся країна, пропонують допомогу звідусіль. Але за її словами, вона хоче бути вдома, тож ми з громадою підтримуватимемо нашу жительку», - сказав сьогодні керівник відділу поліцейської діяльності №1 смт. Стара Вижівка під час чергових відвідин жінки з колегами і волонтеркою.
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Про це інформують упресслужбі поліції.
Нагадаємо, днями волонтери з Луцька показали, як живе та чого потребує 85-річна бабуся з села Кримне.
На ситуацію відреагував і офіцер Дубечненської громади. Він привіз пенсіонерці дров, організував їх порубку. Запевнив, що віднині пильно контролюватиме жінку та допомагатиме.
«Завдяки розголосу про стареньку дізналась чи не вся країна, пропонують допомогу звідусіль. Але за її словами, вона хоче бути вдома, тож ми з громадою підтримуватимемо нашу жительку», - сказав сьогодні керівник відділу поліцейської діяльності №1 смт. Стара Вижівка під час чергових відвідин жінки з колегами і волонтеркою.
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Коментарі 1
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Зробіть їй секцію в тій хаті утеплену, щоби спати могла в білизні, а не в дранті і валянках.