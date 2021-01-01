У місті на Волині загорілася вантажівка. ВІДЕО





Про це повідомляють у спільноті



Зазначають, що пожежа сталася на вулиці Ковельській. На місці працюють рятувальники.



Наразі причини загоряння встановлюють. Зазначають, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі серед вулиці загорівся автомобіль.Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир". Зазначають, що пожежа сталася на вулиці Ковельській. На місці працюють рятувальники.Наразі причини загоряння встановлюють. Зазначають, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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