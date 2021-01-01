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У місті на Волині загорілася вантажівка. ВІДЕО

У місті на Волині загорілася вантажівка. ВІДЕО
У Володимирі серед вулиці загорівся автомобіль.

Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир".

Зазначають, що пожежа сталася на вулиці Ковельській. На місці працюють рятувальники.

Наразі причини загоряння встановлюють. Зазначають, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.


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Теги: пожежа, загорівся автомобіль, Володимир
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