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У львівській лікарні, яку очолює волинянин, проводитимуть трансплантацію кісткового мозку

У львівській лікарні, яку очолює волинянин, проводитимуть трансплантацію кісткового мозку
У Першому територіальному медичному об’єднанні м.Львова почнуть проводити трансплантацію кісткового мозку для дорослих. Наступного року тут відкриють відділення ТКМ на 12 боксів і розпочнуть надавати допомогу українцям з раком крові, лімфомами та імунодефіцитами.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник медзакладу Олег Самчук, який родом з Ковеля.

«Великою мірою це відбудеться завдяки допомозі Міністерства охорони здоров'я України і особисто міністра Віктора Ляшко. Зокрема, вчора бюджетним комітетом ВР, у складі якого є наш хороший друг Ростислав Тістик, була підтримана пропозиція МОЗ виділити на Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова майже 30 млн грн у якості субвенції на закупівлю необхідного для трансплантації кісткового мозку (ТКМ) обладнання. Весь наш великий колектив щиро за це вдячний!», – йдеться у його дописі.



«Чому це так важливо для України і Львова? За потреби у 750 алогенних ТКМ щороку, цьогоріч в Україні їх виконано лише 47. Алогенна ТКМ - це пересадження гемопоетичних стовбурових клітин від родинного чи неродинного донора. Люди, які не мають змоги отримати таку допомогу в нашій країні, їдуть за кордон, переважно в Туреччину. Платить здебільшого держава. Цьогоріч це майже півмільярда гривень. Не фінансувати медицину інших країн, а виконувати ТКМ українцям в Україні - це те, що ми точно можемо зробити. Досвід органної трансплантації доказ тому», – зазначає лікар.

У лікарні ремонтують приміщення, споруджують стерильні бокси, закуповують обладнання, паралельно навчають фахівців і починають працювати.

Нагадаємо, лікар з Волині увійшов до сотні найвпливовіших людей України

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Теги: Львів, лікар, трансплантація, кістковий мозок
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