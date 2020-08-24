У львівській лікарні, яку очолює волинянин, проводитимуть трансплантацію кісткового мозку





Про це на своїй сторінці у Олег Самчук, який родом з Ковеля.



«Великою мірою це відбудеться завдяки допомозі Міністерства охорони здоров'я України і особисто міністра Віктора Ляшко. Зокрема, вчора бюджетним комітетом ВР, у складі якого є наш хороший друг Ростислав Тістик, була підтримана пропозиція МОЗ виділити на Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова майже 30 млн грн у якості субвенції на закупівлю необхідного для трансплантації кісткового мозку (ТКМ) обладнання. Весь наш великий колектив щиро за це вдячний!», – йдеться у його дописі.







«Чому це так важливо для України і Львова? За потреби у 750 алогенних ТКМ щороку, цьогоріч в Україні їх виконано лише 47. Алогенна ТКМ - це пересадження гемопоетичних стовбурових клітин від родинного чи неродинного донора. Люди, які не мають змоги отримати таку допомогу в нашій країні, їдуть за кордон, переважно в Туреччину. Платить здебільшого держава. Цьогоріч це майже півмільярда гривень. Не фінансувати медицину інших країн, а виконувати ТКМ українцям в Україні - це те, що ми точно можемо зробити. Досвід органної трансплантації доказ тому», – зазначає лікар.



У лікарні ремонтують приміщення, споруджують стерильні бокси, закуповують обладнання, паралельно навчають фахівців і починають працювати.



Нагадаємо,

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