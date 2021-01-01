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МОЗ доповнило перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою

МОЗ доповнило перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою
Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це 17 грудня повідомила пресслужба відомства.

Таким чином, згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
органів місцевого самоврядування;
закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
комунальних підприємств, установ та організацій.

"Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також, комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу. Між тим, 9 із 10 госпіталізованих – невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Це рішення необхідне для захисту життя і здоров’я українців та їхніх близьких", – пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Наказ набирає чинність через один місяць від дня його опублікування.

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, кого не мають права відсторонювати від роботи без COVID-щеплення. Як повідомлялося, раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Зокрема, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема, спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти тощо.

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Теги: МОЗ, вакцинація
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