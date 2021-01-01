У громаді на Волині комунальне підприємство роздавало подарунки. ФОТО

Комунальне підприємство при Підгайцівській сільській раді визначили переможців передсвяткового розіграшу.Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської сільради.Сім сміттєвих баків, вартістю 1500 гривень кожен, розіграли 17 грудня у Комунальному підприємстві при Підгайцівській сільській раді.Участь в акції взяли 5135 учасників: 2236 – із Підгайців, Крупи та Струмівки, 417 мешканців Борохівського старостинського округу, 189 осіб із Звірівського, 782 - з Липинського, 767 - з Лищенського, 409 – Піддубцівського та 335 - із Романівського старостинськоих округів.Керівник КПособисто вручив призи переможцям, яких визначили за допомогою генератора випадкових чисел на сайті Random.org.Отож вітаємо мешканців Підгайцівської громади, які мали щастя виграти цінний приз від комунальників:із села Липиниіз села Лищеіз с. Піддубцііз с.Романівіз села Борохівіз села Звірівіз села КрупаУчасники та переможці дотримались обов’язкової умови участі у розіграші - вони мають укладений договір із КП та не боргують за комунальні платежі.