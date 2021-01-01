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У громаді на Волині комунальне підприємство роздавало подарунки. ФОТО

У громаді на Волині комунальне підприємство роздавало подарунки. ФОТО
Комунальне підприємство при Підгайцівській сільській раді визначили переможців передсвяткового розіграшу.

Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської сільради.

Сім сміттєвих баків, вартістю 1500 гривень кожен, розіграли 17 грудня у Комунальному підприємстві при Підгайцівській сільській раді.

Участь в акції взяли 5135 учасників: 2236 – із Підгайців, Крупи та Струмівки, 417 мешканців Борохівського старостинського округу, 189 осіб із Звірівського, 782 - з Липинського, 767 - з Лищенського, 409 – Піддубцівського та 335 - із Романівського старостинськоих округів.

Керівник КП Михайло Котов особисто вручив призи переможцям, яких визначили за допомогою генератора випадкових чисел на сайті Random.org.

Отож вітаємо мешканців Підгайцівської громади, які мали щастя виграти цінний приз від комунальників:
Футрука Валентина Андрійовича із села Липини
Тараса Володимировича Семенюка із села Лище
Рицай Ярославу Леонітіївну із с. Піддубці
Пугінця Миколу Петровича із с.Романів
Куницького Юрія Володимировича із села Борохів
Ойцюсь Ольгу Олександрівну із села Звірів
Федорову Олену Іванівну із села Крупа

Учасники та переможці дотримались обов’язкової умови участі у розіграші - вони мають укладений договір із КП та не боргують за комунальні платежі.
У громаді на Волині комунальне підприємство роздавало подарунки. ФОТО
У громаді на Волині комунальне підприємство роздавало подарунки. ФОТО
У громаді на Волині комунальне підприємство роздавало подарунки. ФОТО
У громаді на Волині комунальне підприємство роздавало подарунки. ФОТО
У громаді на Волині комунальне підприємство роздавало подарунки. ФОТО


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Теги: Підгайці, подарунки, комунальне підприємство
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