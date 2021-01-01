Показали момент аварії у Луцьку, в якій загинув єпископ Олег Ведмеденко. ВІДЕО 18+

Олега Ведмеденка намагався втекти з місця ДТП й не надав жодної допомоги постраждалому.



Про це свідчать записи з камер відеоспостереження, які потрапили в розпорядження



Нагадаємо, ввечері 14 листопада на проспекті Василя Мойсея у Луцьку трапилася моторошна дорожньо-транспортна пригода.



Водієм виявився 22-річний житель села Жидичин Роман Савич. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 6 разів.



За фактом ДТП



16 листопада у Луцькому міськрайонному суді ухвалили рішення



22-річний Роман Савич і раніше мав проблеми з законом. Минулоріч він із газовим балончиком напав на працівників муніципальної варти Луцька. Тоді йому призначили мінімальне покарання у вигляді 3 років обмеження волі, оскільки стаття передбачала від 3 до 5 років обмеження, або ж навіть позбавлення волі. Також його притягували до відповідальності за керування автомобілем, на якому були номерні знаки іншого транспортного засобу.



Як розповів у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини адвокат потерпілої сторони Роман Хомич, наразі кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування.



«З-поміж іншого, слідчим було призначено низку експертиз, очікується надходження висновків. Гадаю, маючи висновки експертиз, буде достатньо доказів, щоби вручати підозрюваному обвинувальний акт й направляти провадження до суду», – зауважив адвокат.



Водночас Роман Хомич повідомив, що після ознайомлення з відеозаписами з камер спостереження потерпіла сторона звернулася із заявою про притягнення водія до кримінальної відповідальності за ст. 135 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за залишення людини у небезпечному для життя стані.







«Потерпіла сторона, сім’я Олега Ведмеденка, вкрай обурена такими діями підозрюваного, тому що він фактично залишив ще живого потерпілого у безпорадному стані, а це своєю чергою призвело до тяжких наслідків, а відтак і смерті, – пояснює адвокат. – Якби водій залишився на місці аварії, спробував допомогти, щонайменше викликати швидку, можливо, це врятувало б життя».



«На відео можна чітко відстежити, як водій після зіткнення виходить з машини, озирається, чи ніхто за ним не біжить і не спостерігає, та спокійно йде у сторону парковки розважального центру «Промінь». Проте там його перепиняють небайдужі перехожі, які стали очевидцями наїзду і зорієнтувалися в ситуації. Вони намагаються розпитати у нього, куди і звідки він іде. Свідок, який був найближче в момент ДТП, перебігає з іншої сторони дороги, після чого спільними зусиллями небайдужі утримують водія й передають поліції, яка прибуває за кілька хвилин», – констатує адвокат.



До слова, наразі в підозрюваного змінився адвокат. Попередній адвокат контактував із потерпілою стороною й заявляв, що його підзахисний визнає вину в повному обсязі.



«Якою буде позиція тепер, із новим адвокатом, ми не знаємо», – зауважив Роман Хомич.



Нині потерпіла сторона очікує, коли справу передадуть до суду. Як розвиватимуться події далі та який термін ув’язнення отримає підозрюваний, залежить зокрема і від того, яку модель захисту обере сторона обвинувачення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винуватець смерті відомого волинського священниканамагався втекти з місця ДТП й не надав жодної допомоги постраждалому.Про це свідчать записи з камер відеоспостереження, які потрапили в розпорядження Інформаційного агентства Волинські Новини. Нагадаємо, ввечері 14 листопада на проспекті Василя Мойсея у Луцьку трапилася моторошна дорожньо-транспортна пригода. П’яний водій легковика марки Mazda збив на тротуарі засновника та постійного ведучого Біблійної школи духовного вдосконалення 60-річного Олега Ведмеденка, який наступного ранку помер у лікарні. Водієм виявився 22-річний житель села Жидичин. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 6 разів.За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.16 листопада у Луцькому міськрайонному суді ухвалили рішення взяти Романа Савича під варту на час слідства на 60 діб. 22-річний Роман Савич і раніше мав проблеми з законом. Минулоріч він із газовим балончиком напав на працівників муніципальної варти Луцька. Тоді йому призначили мінімальне покарання у вигляді 3 років обмеження волі, оскільки стаття передбачала від 3 до 5 років обмеження, або ж навіть позбавлення волі. Також його притягували до відповідальності за керування автомобілем, на якому були номерні знаки іншого транспортного засобу.Як розповів у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини адвокат потерпілої сторони, наразі кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування.«З-поміж іншого, слідчим було призначено низку експертиз, очікується надходження висновків. Гадаю, маючи висновки експертиз, буде достатньо доказів, щоби вручати підозрюваному обвинувальний акт й направляти провадження до суду», – зауважив адвокат.Водночас Роман Хомич повідомив, що після ознайомлення з відеозаписами з камер спостереження потерпіла сторона звернулася із заявою про притягнення водія до кримінальної відповідальності за ст. 135 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за залишення людини у небезпечному для життя стані.«Потерпіла сторона, сім’я Олега Ведмеденка, вкрай обурена такими діями підозрюваного, тому що він фактично залишив ще живого потерпілого у безпорадному стані, а це своєю чергою призвело до тяжких наслідків, а відтак і смерті, – пояснює адвокат. – Якби водій залишився на місці аварії, спробував допомогти, щонайменше викликати швидку, можливо, це врятувало б життя».«На відео можна чітко відстежити, як водій після зіткнення виходить з машини, озирається, чи ніхто за ним не біжить і не спостерігає, та спокійно йде у сторону парковки розважального центру «Промінь». Проте там його перепиняють небайдужі перехожі, які стали очевидцями наїзду і зорієнтувалися в ситуації. Вони намагаються розпитати у нього, куди і звідки він іде. Свідок, який був найближче в момент ДТП, перебігає з іншої сторони дороги, після чого спільними зусиллями небайдужі утримують водія й передають поліції, яка прибуває за кілька хвилин», – констатує адвокат.До слова, наразі в підозрюваного змінився адвокат. Попередній адвокат контактував із потерпілою стороною й заявляв, що його підзахисний визнає вину в повному обсязі.«Якою буде позиція тепер, із новим адвокатом, ми не знаємо», – зауважив Роман Хомич.Нині потерпіла сторона очікує, коли справу передадуть до суду. Як розвиватимуться події далі та який термін ув’язнення отримає підозрюваний, залежить зокрема і від того, яку модель захисту обере сторона обвинувачення.

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