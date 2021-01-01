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У Луцьку найкраще оформлений до новорічних свят заклад виграє 15 000 гривень

У Луцьку найкраще оформлений до новорічних свят заклад виграє 15 000 гривень
У Луцьку відбудеться конкурс «Вітражі новорічних фантазій», який визначить найкраще оформлений у новорічно-різдвяному стилі заклад.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука, опублікованому на сайті Луцької міської ради.

Конкурс розпочнеться 19 грудня і триватиме до 19 січня 2022 року. У конкурсі «Вітражі новорічних фантазій» можуть взяти участь підприємці, в яких є заклади на території Луцької громади.

Для участі в конкурсі необхідно заповнити електронну заявку на сайті Луцькради та додати фото вітрини оформленої закладу щонайменше з трьох ракурсів та коротке, до 1,5 хвилини відео про об'єкт у хорошій якості, яке зняли як у світлу, так і у темну пору доби. Участь у конкурсі – безкоштовна,заявки приймають з 19 по 31 грудня.

Переможців конкурсу нагородять Подяками міського голови та грошовими сертифікатами на суми:

I місце – 15 000 гривень для одного переможця;
II місце – по 10 000 гривень для двох переможців;
III місце – по 4 900 гривень для трьох переможців.
Спеціально створена комісія здійснить оцінювання закладу за такими критеріями:

-оформлення вітрин та/або фасадів;
-оформлення прилеглої території;
-тематичність оформлення;
-використання сучасних оздоблювальних матеріалів, світлових елементів;
-оригінальність дизайну оформлення;
-санітарно-технічний стан об’єкта (закладу) та прилеглої території.

Максимальна оцінка – 5 балів за кожен критерій. Загальна оцінка оформлення закладу складається з суми всіх оцінок за цими критеріями.

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Теги: заклади, оформлення, Новий рік, конкурс, Луцьк
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