На Волині поліцейський перевтілюється в Миколая і вітає зі святом дітей та стареньких. ФОТО
Сьогодні, 16:35
Цьогоріч поліцейський офіцер Зимнівської громади продовжив добру традицію, яку сам же і започаткував минулого року.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Поліцейський Орест Бабій разом з представниками місцевої влади напередодні 19 грудня відвідав школярів у навчальних закладах цієї громади, діток-сиріт та людей похилого віку з місцевого територіального центру. Він перевдягається в костюм Миколая і таким чином дарує їм гарний настрій та відчуття справжнього свята.
Усі місцеві знають свого офіцера громади і тішаться, коли бачать його в образі Миколая, та ще й з подарунками. А допомагають «поліцейському Миколаєві» помічники.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Поліцейський Орест Бабій разом з представниками місцевої влади напередодні 19 грудня відвідав школярів у навчальних закладах цієї громади, діток-сиріт та людей похилого віку з місцевого територіального центру. Він перевдягається в костюм Миколая і таким чином дарує їм гарний настрій та відчуття справжнього свята.
Усі місцеві знають свого офіцера громади і тішаться, коли бачать його в образі Миколая, та ще й з подарунками. А допомагають «поліцейському Миколаєві» помічники.
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На Волині поліцейський перевтілюється в Миколая і вітає зі святом дітей та стареньких. ФОТО
Сьогодні, 16:35
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