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На Волині поліцейський перевтілюється в Миколая і вітає зі святом дітей та стареньких. ФОТО

На Волині поліцейський перевтілюється в Миколая і вітає зі святом дітей та стареньких. ФОТО
Цьогоріч поліцейський офіцер Зимнівської громади продовжив добру традицію, яку сам же і започаткував минулого року.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Поліцейський Орест Бабій разом з представниками місцевої влади напередодні 19 грудня відвідав школярів у навчальних закладах цієї громади, діток-сиріт та людей похилого віку з місцевого територіального центру. Він перевдягається в костюм Миколая і таким чином дарує їм гарний настрій та відчуття справжнього свята.
На Волині поліцейський перевтілюється в Миколая і вітає зі святом дітей та стареньких. ФОТО

Усі місцеві знають свого офіцера громади і тішаться, коли бачать його в образі Миколая, та ще й з подарунками. А допомагають «поліцейському Миколаєві» помічники.
На Волині поліцейський перевтілюється в Миколая і вітає зі святом дітей та стареньких. ФОТО
На Волині поліцейський перевтілюється в Миколая і вітає зі святом дітей та стареньких. ФОТО
На Волині поліцейський перевтілюється в Миколая і вітає зі святом дітей та стареньких. ФОТО
На Волині поліцейський перевтілюється в Миколая і вітає зі святом дітей та стареньких. ФОТО
На Волині поліцейський перевтілюється в Миколая і вітає зі святом дітей та стареньких. ФОТО



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Теги: Волинь, поліцейський, святий Миколай
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