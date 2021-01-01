На Волині поліцейський перевтілюється в Миколая і вітає зі святом дітей та стареньких. ФОТО

Цьогоріч поліцейський офіцер Зимнівської громади продовжив добру традицію, яку сам же і започаткував минулого року.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Поліцейськийразом з представниками місцевої влади напередодні 19 грудня відвідав школярів у навчальних закладах цієї громади, діток-сиріт та людей похилого віку з місцевого територіального центру. Він перевдягається в костюм Миколая і таким чином дарує їм гарний настрій та відчуття справжнього свята.Усі місцеві знають свого офіцера громади і тішаться, коли бачать його в образі Миколая, та ще й з подарунками. А допомагають «поліцейському Миколаєві» помічники.