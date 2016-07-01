Коли і за скільки відремонтують дорогу на Волині, що йде у напрямку Львова. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
Голова Іваничівської територіальної громади Лідія Томашевська розповіла, що на ремонт дороги у село Долинку, що йде у напрямку Львова, витратять 4,8 мільйона гривень і розпочнуть його навесні.
Про це йшлося у програмі «Позиція» на 12 каналі 16 грудня.
«На початку цього року на сесії був проголосований відповідний депутатський запит. Ми запросили Службу місцевих автомобільних доріг, об’їхали практично всі дороги… Тендер на ремонт цього шляху уже проведений, вартість робіт – 4,8 мільйона…
Ми чекаємо тільки, щоб був розподіл і ця дорога була включена в перелік. Усі необхідні документи, які стосуються нашої громади, подані. Ми готові були навіть на співфінансування вже в цьому році, але нас переконали, що все-таки ці роботи краще виконувати навесні», – запевнила Лідія Томашевська.
Окрім того, вона поінформувала, які є шанси відремонтувати вулицю Єрьоміна біля школи в районі цукрового заводу.
«Це була ініціатива попередньої влади, ми її продовжили, оскільки має бути правонаступництво. Документація теж була зроблена, ми почали проводити тендер. Але оці тендери мають бути чимось врегульовані. Не може тендер проходити 4-5 місяців, зі скаргами неодноразовими в Антимонопольний комітет, аудит і т. д.
Сьогодні договір на ремонт цієї дороги мною підписаний, укладені угоди на технічний нагляд і авторський нагляд. І ці договори зареєстровані вже як юридичні зобов’язання. Починаємо дозвільні документи і будемо просити, щоб все-таки до нас прислухалися, оскільки тут школа. Це дорога, якою йде велика кількість діток, туди доїжджають школярі з навколишніх сіл. Я буду просити, щоб нас таки включили у цей перелік доріг», – зазначила голова громади.
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Про це йшлося у програмі «Позиція» на 12 каналі 16 грудня.
«На початку цього року на сесії був проголосований відповідний депутатський запит. Ми запросили Службу місцевих автомобільних доріг, об’їхали практично всі дороги… Тендер на ремонт цього шляху уже проведений, вартість робіт – 4,8 мільйона…
Ми чекаємо тільки, щоб був розподіл і ця дорога була включена в перелік. Усі необхідні документи, які стосуються нашої громади, подані. Ми готові були навіть на співфінансування вже в цьому році, але нас переконали, що все-таки ці роботи краще виконувати навесні», – запевнила Лідія Томашевська.
Окрім того, вона поінформувала, які є шанси відремонтувати вулицю Єрьоміна біля школи в районі цукрового заводу.
«Це була ініціатива попередньої влади, ми її продовжили, оскільки має бути правонаступництво. Документація теж була зроблена, ми почали проводити тендер. Але оці тендери мають бути чимось врегульовані. Не може тендер проходити 4-5 місяців, зі скаргами неодноразовими в Антимонопольний комітет, аудит і т. д.
Сьогодні договір на ремонт цієї дороги мною підписаний, укладені угоди на технічний нагляд і авторський нагляд. І ці договори зареєстровані вже як юридичні зобов’язання. Починаємо дозвільні документи і будемо просити, щоб все-таки до нас прислухалися, оскільки тут школа. Це дорога, якою йде велика кількість діток, туди доїжджають школярі з навколишніх сіл. Я буду просити, щоб нас таки включили у цей перелік доріг», – зазначила голова громади.
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