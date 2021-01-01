вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Верховна Рада підвищила розмір своїх іменних стипендій для студентів

Верховна Рада підвищила розмір своїх іменних стипендій для студентів
Верховна Рада України 17 грудня підвищила розмір своїх іменних стипендій для студентів.

За Постанову про внесення змін до своєї постанови "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" щодо зміни розміру іменних стипендій парламенту та уточнення окремих термінів (№6413) проголосували 318 народних депутатів.

Документом передбачається заснувати для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які виявили особливі успіхи в навчанні, дослідницькій та науковій роботі, 500 іменних академічних стипендій Верховної Ради України, зокрема: 175 стипендій - здобувачам фахової передвищої освіти; 325 стипендій - здобувачам вищої освіти.

Встановлюються такі розміри стипендій: для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", освітні ступені "молодший бакалавр" та "бакалавр", - 3 тис. 320 гривень на місяць (раніше у відповідній категорії - 2 тис. 130 грн); для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітні ступені "молодший бакалавр", "бакалавр" або "магістр", - 4 тис. 400 гривень на місяць (раніше - 2 тис. 720 грн).

Крім того, встановлюється, що стипендії призначаються згідно з наказами керівників центральних органів виконавчої влади, в межах квот, встановлених Міністерством освіти і науки України для закладів фахової передвищої та вищої освіти, щорічно від 1 вересня на один навчальний рік за результатами літнього семестрового контролю попереднього навчального року і виплачуються за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету для виплати академічних стипендій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Верховна Рада, стипендії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька встановили новорічні ковані фігури. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
У громаді на Волині комунальне підприємство роздавало подарунки. ФОТО
Сьогодні, 18:06
Верховна Рада підвищила розмір своїх іменних стипендій для студентів
Сьогодні, 17:41
Коли і за скільки відремонтують дорогу на Волині, що йде у напрямку Львова. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
У Луцьку найкраще оформлений до новорічних свят заклад виграє 15 000 гривень
Сьогодні, 16:45
Схожі новини
Лучанин став лауреатом премії Верховної Ради Лучанин став лауреатом премії Верховної Ради
16 грудень, 12:30
Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський
15 грудень, 12:44
Кабмін змінив порядок виплати стипендій Кабмін змінив порядок виплати стипендій
04 грудень, 23:23
В Україні може з'явитися свято борщу В Україні може з'явитися свято борщу
02 грудень, 03:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька встановили новорічні ковані фігури. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
 0
У громаді на Волині комунальне підприємство роздавало подарунки. ФОТО
Сьогодні, 18:06
 0
Верховна Рада підвищила розмір своїх іменних стипендій для студентів
Сьогодні, 17:41
 0
Коли і за скільки відремонтують дорогу на Волині, що йде у напрямку Львова. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
 0
У Луцьку найкраще оформлений до новорічних свят заклад виграє 15 000 гривень
Сьогодні, 16:45
 0
Медіа
відео
1/8