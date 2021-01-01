Цукровий завод в Іваничах: коли і за якої умови запрацює

Лідія Томашевська вважає, що місцевий цукровий завод має працювати, і стверджує, що наміри відновити його діяльність у власників є.



Про це йшлося у програмі «Позиція» на



«Наш іваничівський цукор вся Польща возила. Це найсолодший, справжній цукор, який використовується у бджільництві. І сьогодні бджолярі перші хочуть, щоб він відновився, а ми хочемо тому, що це дійсно бюджетоутворююче підприємство, яке мало 300 робочих місць. І воно дуже важливе для громади і для мене особисто як голови», – зазначила голова громади.



«Була розмова безпосередньо із заступниками власника підприємства. Наміри в них є. Як вони їх здійснять – конкретної розмови ще не було. Ми це все побачимо навесні, якщо буде вестися мова, щоб наші фермери і громадяни використовували як посівний матеріал цукровий буряк. У такому випадку цукровий завод має запрацювати», – заявила Лідія Томашевська.



На її думку, дуже добре, що підприємство не розібрали і не вивезли.



«Хоче це дуже ємкісне підприємство щодо споживання газу. Ще у 2012 році велася мова, щоб поміняти технологію. Чому це здійснилося – питання до власника», – додала вона.



ЗМІ повідомляли, що керівництво заводу обдумує шляхи переходу на тверде паливо, аби здешевити виробництво.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Іваничівської громадивважає, що місцевий цукровий завод має працювати, і стверджує, що наміри відновити його діяльність у власників є.Про це йшлося у програмі «Позиція» на 12 каналі 16 грудня.«Наш іваничівський цукор вся Польща возила. Це найсолодший, справжній цукор, який використовується у бджільництві. І сьогодні бджолярі перші хочуть, щоб він відновився, а ми хочемо тому, що це дійсно бюджетоутворююче підприємство, яке мало 300 робочих місць. І воно дуже важливе для громади і для мене особисто як голови», – зазначила голова громади.«Була розмова безпосередньо із заступниками власника підприємства. Наміри в них є. Як вони їх здійснять – конкретної розмови ще не було. Ми це все побачимо навесні, якщо буде вестися мова, щоб наші фермери і громадяни використовували як посівний матеріал цукровий буряк. У такому випадку цукровий завод має запрацювати», – заявила Лідія Томашевська.На її думку, дуже добре, що підприємство не розібрали і не вивезли.«Хоче це дуже ємкісне підприємство щодо споживання газу. Ще у 2012 році велася мова, щоб поміняти технологію. Чому це здійснилося – питання до власника», – додала вона.ЗМІ повідомляли, що керівництво заводу обдумує шляхи переходу на тверде паливо, аби здешевити виробництво.

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