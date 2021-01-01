вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Цукровий завод в Іваничах: коли і за якої умови запрацює

Цукровий завод в Іваничах: коли і за якої умови запрацює
Голова Іваничівської громади Лідія Томашевська вважає, що місцевий цукровий завод має працювати, і стверджує, що наміри відновити його діяльність у власників є.

Про це йшлося у програмі «Позиція» на 12 каналі 16 грудня.

«Наш іваничівський цукор вся Польща возила. Це найсолодший, справжній цукор, який використовується у бджільництві. І сьогодні бджолярі перші хочуть, щоб він відновився, а ми хочемо тому, що це дійсно бюджетоутворююче підприємство, яке мало 300 робочих місць. І воно дуже важливе для громади і для мене особисто як голови», – зазначила голова громади.

«Була розмова безпосередньо із заступниками власника підприємства. Наміри в них є. Як вони їх здійснять – конкретної розмови ще не було. Ми це все побачимо навесні, якщо буде вестися мова, щоб наші фермери і громадяни використовували як посівний матеріал цукровий буряк. У такому випадку цукровий завод має запрацювати», – заявила Лідія Томашевська.

На її думку, дуже добре, що підприємство не розібрали і не вивезли.

«Хоче це дуже ємкісне підприємство щодо споживання газу. Ще у 2012 році велася мова, щоб поміняти технологію. Чому це здійснилося – питання до власника», – додала вона.

ЗМІ повідомляли, що керівництво заводу обдумує шляхи переходу на тверде паливо, аби здешевити виробництво.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цукровий завод, Іваничі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Доля дитячої залізниці у Луцьку – вирішена
Сьогодні, 21:17
Цукровий завод в Іваничах: коли і за якої умови запрацює
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку на завтра, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 19 грудня засвітять головну ялинку міста
Сьогодні, 19:30
У МОЗ розповіли, за якої умови українців вакцинуватимуть від коронавірусу третьою дозою
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На Волині у власному будинку вбили чоловіка На Волині у власному будинку вбили чоловіка
Сьогодні, 09:20
На Волині навантажувач на смерть переїхав велосипедиста На Волині навантажувач на смерть переїхав велосипедиста
18 листопад, 09:45
Волиняни поїхали на заробітки за кордон, а коней лишили прив'язаними в полі. ФОТО Волиняни поїхали на заробітки за кордон, а коней лишили прив'язаними в полі. ФОТО
09 листопад, 08:35
В містечку на Волині з неба сиплеться лушпиння кукуридзи: люди нарікають на роботу міцевого елеватора.ФОТО.ВІДЕО В містечку на Волині з неба сиплеться лушпиння кукуридзи: люди нарікають на роботу міцевого елеватора.ФОТО.ВІДЕО
07 листопад, 03:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Доля дитячої залізниці у Луцьку – вирішена
Сьогодні, 21:17
 0
Цукровий завод в Іваничах: коли і за якої умови запрацює
Сьогодні, 20:35
 0
Погода у Луцьку на завтра, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку 19 грудня засвітять головну ялинку міста
Сьогодні, 19:30
 0
У МОЗ розповіли, за якої умови українців вакцинуватимуть від коронавірусу третьою дозою
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8