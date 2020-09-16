Луцькі студенти влаштували свято для дітей з притулку

Напередодні Дня святого Миколая студентська рада Луцького педагогічного коледжу із новорічно-розважальною програмою відвідала Рожищенський притулок для дітей.Про церозповіла членкиня студрадиЗа словами дівчини, вже стало щорічною традицією коледжу допомагати вихованцям дитячих будинків та притулків.Тож і цьогоріч напередодні свята, у яке кожен чекає на диво, студенти зібрали подарунки для діток особливої долі – іграшки, солодощі книжки, канцелярію. Та головне – влаштували святкову розважальну програму для малечі із святим Миколаєм, супергероями та відомими персонажами з мультиків.«Дуже приємно розуміти, що ми змогли зробити очі тих маленьких сонечок трішки щасливішими, подарувавши їм справжню казку. Їхні щирі усмішки на обличчі були переповнені неймовірною радістю, і це найцінніше», – каже Катерина Петровець.