Луцькі студенти влаштували свято для дітей з притулку
Сьогодні, 10:40
Напередодні Дня святого Миколая студентська рада Луцького педагогічного коледжу із новорічно-розважальною програмою відвідала Рожищенський притулок для дітей.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла членкиня студради Катерина Петровець.
За словами дівчини, вже стало щорічною традицією коледжу допомагати вихованцям дитячих будинків та притулків.
Тож і цьогоріч напередодні свята, у яке кожен чекає на диво, студенти зібрали подарунки для діток особливої долі – іграшки, солодощі книжки, канцелярію. Та головне – влаштували святкову розважальну програму для малечі із святим Миколаєм, супергероями та відомими персонажами з мультиків.
«Дуже приємно розуміти, що ми змогли зробити очі тих маленьких сонечок трішки щасливішими, подарувавши їм справжню казку. Їхні щирі усмішки на обличчі були переповнені неймовірною радістю, і це найцінніше», – каже Катерина Петровець.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла членкиня студради Катерина Петровець.
За словами дівчини, вже стало щорічною традицією коледжу допомагати вихованцям дитячих будинків та притулків.
Тож і цьогоріч напередодні свята, у яке кожен чекає на диво, студенти зібрали подарунки для діток особливої долі – іграшки, солодощі книжки, канцелярію. Та головне – влаштували святкову розважальну програму для малечі із святим Миколаєм, супергероями та відомими персонажами з мультиків.
«Дуже приємно розуміти, що ми змогли зробити очі тих маленьких сонечок трішки щасливішими, подарувавши їм справжню казку. Їхні щирі усмішки на обличчі були переповнені неймовірною радістю, і це найцінніше», – каже Катерина Петровець.
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