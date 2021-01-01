18 грудня на Волині: гортаючи календар

День народження 18 грудня святкує волинський художник, член Національної спілки художників України(на фото).Також день народження відзначає ведуча та режисерка, журналіст, фотограф, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округуЗа церковним календарем 18 грудня вшановують Геннадія, Захара, Іллю, Сергія та Анастасію.Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи іменини, і бажаємо здоров'я, достатку, злагоди.Сьогодні, 18 грудня, вшановують Савин день. Також у світі відзначають Міжнародний день мігранта.18 грудня 1939 року – день виходу у світ першого номера Камінь-Каширської районної газети. Тоді вона називалася «Ленінський шлях». Із 1992 року й дотепер видання виходить під назвою «Полісся».Рівно через 20 років, тобто 18 грудня 1959 року, в селищі Мар'янівка Горохівського району було підписано акт здачі в експлуатацію новозбудованого цукрового заводу.А 2008 року цього дня у Луцьку на 86-му році життя помер метр волинської малярської школи, заслужений художник УкраїниЦього ж дня у 2011 році Укравтодор відкрив рух на відремонтованій автомобільній дорозі загального користування М-07 Київ – Ковель – Ягодин.У 2012 році в мерії Луцька створили управління туризму.2013 року помер журналіст, який майже весь свій життєвий шлях поєднав з газетою "Волинь".