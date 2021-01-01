18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 18 грудня святкує волинський художник, член Національної спілки художників України Микола Рубан (на фото).
Також день народження відзначає ведуча та режисерка Вікторія Поліщук, журналіст Наталка Бондарук, фотограф Микола Мартинюк, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Віталіна Грушицька.
За церковним календарем 18 грудня вшановують Геннадія, Захара, Іллю, Сергія та Анастасію.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи іменини, і бажаємо здоров'я, достатку, злагоди.
Сьогодні, 18 грудня, вшановують Савин день. Також у світі відзначають Міжнародний день мігранта.
Чим пам'ятним цей день на Волині:
18 грудня 1939 року – день виходу у світ першого номера Камінь-Каширської районної газети. Тоді вона називалася «Ленінський шлях». Із 1992 року й дотепер видання виходить під назвою «Полісся».
Рівно через 20 років, тобто 18 грудня 1959 року, в селищі Мар'янівка Горохівського району було підписано акт здачі в експлуатацію новозбудованого цукрового заводу.
А 2008 року цього дня у Луцьку на 86-му році життя помер метр волинської малярської школи, заслужений художник України Карел Якубек.
Цього ж дня у 2011 році Укравтодор відкрив рух на відремонтованій автомобільній дорозі загального користування М-07 Київ – Ковель – Ягодин.
У 2012 році в мерії Луцька створили управління туризму.
2013 року помер журналіст Володимир Калитенко, який майже весь свій життєвий шлях поєднав з газетою "Волинь".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також день народження відзначає ведуча та режисерка Вікторія Поліщук, журналіст Наталка Бондарук, фотограф Микола Мартинюк, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Віталіна Грушицька.
За церковним календарем 18 грудня вшановують Геннадія, Захара, Іллю, Сергія та Анастасію.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи іменини, і бажаємо здоров'я, достатку, злагоди.
Сьогодні, 18 грудня, вшановують Савин день. Також у світі відзначають Міжнародний день мігранта.
Чим пам'ятним цей день на Волині:
18 грудня 1939 року – день виходу у світ першого номера Камінь-Каширської районної газети. Тоді вона називалася «Ленінський шлях». Із 1992 року й дотепер видання виходить під назвою «Полісся».
Рівно через 20 років, тобто 18 грудня 1959 року, в селищі Мар'янівка Горохівського району було підписано акт здачі в експлуатацію новозбудованого цукрового заводу.
А 2008 року цього дня у Луцьку на 86-му році життя помер метр волинської малярської школи, заслужений художник України Карел Якубек.
Цього ж дня у 2011 році Укравтодор відкрив рух на відремонтованій автомобільній дорозі загального користування М-07 Київ – Ковель – Ягодин.
У 2012 році в мерії Луцька створили управління туризму.
2013 року помер журналіст Володимир Калитенко, який майже весь свій життєвий шлях поєднав з газетою "Волинь".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу
17 грудень, 23:13
В аварії у Нововолинську загинула заступниця директора ліцею
17 грудень, 23:10
«Прикарпатський експрес» знову курсуватиме до Ківерець
17 грудень, 22:23
Медіа