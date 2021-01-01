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«Ковідна тисяча»: на що українці почали витрачати гроші за вакцинацію

«Ковідна тисяча»: на що українці почали витрачати гроші за вакцинацію
В Україні вже почалися виплати "ковиідної тисячі". Гроші за вакцинацію, як відомо, можна витрачати тільки на певні категорії товарів і послуг. У Monobank вже розповіли, на що українці найчастіше витрачають "тисячу Зеленського", - про це пие УНІАН.

Інформацією про найпопулярніші категорії витрат поділився в Telegram співзасновник банку Олег Гороховський.

Станом на 17 грудня в Monobank вже відкрито півтора мільйона карт для отримання виплат за проектом "єПідтримка". Гроші вже отримали 610 тисяч клієнтів, на суму 610 млн гривень. Вже відомо, що близько 30 мільйонів гривень, які надійшли на віртуальні карти українців в Monobank, витрачені.

На що українці почали витрачати "ковідну тисячу":
- Книжкові магазини - 44,57%
- Кінотеатри - 23,83%
- Залізничні квитки по Україні – 14,06%
- Театри - 8,98%
- Спортзали - 3,56%
- Концерти - 3,81%
- Музеї - 0,64%
- Авіаквитки по Україні - 0,55%.
«Ковідна тисяча»: на що українці почали витрачати гроші за вакцинацію

Як видно за статистикою від Monobank, найпопулярнішою категорією виявилися книги. А ось на музеї та авіаквитки українці витрачають "ковідну тисячу" не так охоче.

Раніше , ми повідомляли, як записатися і отримати тисячу за вакцинацію.

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Теги: ковідна тисяча, квитки, Монобанк
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