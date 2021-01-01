Чому доньку-підлітка треба вакцинувати від вірусу папіломи людини
Сьогодні, 11:20
Вакцина проти вірусу папіломи людини майже на 90% зменшує ризик захворіти на рак шийки матки.
Про це свідчать результати дослідження, які нещодавно опублікували у авторитетному науковому виданні The Lancet, повідомляє Фонд боротьби з раком.
Зокрема, інформують, що у Великій Британії у 2008 році розпочали програму вакцинації підлітків проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Тепер вчені відзвітували, що вакцинація ефективна у запобіганні раку шийки матки та передракових змін у клітинах.
З 2008 року вакцину у цій країні пропонували дівчаткам, віком 11-13 років. З 2019 року програма поширилась і на хлопчиків. У дослідженні аналізували стан здоров'я дівчаток, яких вакцинували у 2008 році і яким зараз більш ніж 20 років.
Дослідження показало, що у цих дівчат рівень розвитку раку шийки матки був на 87% нижчий ніж у тих, хто щеплення не отримав. Вчені стверджують, що випадки захворювання у цій віковій групі стали рідкісними.
Крім того, вакцинація на 97% запобігала розвитку передракових змін у клітинах жінок, вакцинованих в 11-13 років.
Керівниця Фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька розповідає, що в Україні, на жаль, поки не існує державної програми вакцинації від ВПЛ, тож батькам варто самостійно подбати про здорове майбутнє своїх дітей та зробити щеплення в медзакладі своїй дитині індивідуально.
Ідеальний вік для ведення вакцини від коронавірусу – від 9 до 14 років. У відповідь на введення вакцини організм виробляє антитіла, які допомагають імунній системі боротися з ВПЛ.
«Захищена дівчинка – це здорова жінка у майбутньому. На жаль, щорічно в Україні у майже 5000 жінок виявляють рак шийки матки, для половини з них (!) хвороба виявляється смертельною. Найчастіше до раку шийки матки призводить саме вірус папіломи людини. Але своєчасна вакцинація проти ВПЛ значно знижує такий ризик. Як показало дослідження – майже на 90%. На жаль, раніше наші батьки могли про це просто не знати. Тепер же, знаючи про дієвий механізм захисту від раку шийки матки, ним варто послуговуватися», - запевняє Марія Адамчук-Коротицька.
За її словами, Фонд боротьби з раком за підтримки Українського Жіночого Фонду здійснює інформаційну кампанію задля того, аби якнайбільша кількість людей дізналася про вакцину від вірусу папіломи людини як шанс захистися від раку шийки матки.
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Про це свідчать результати дослідження, які нещодавно опублікували у авторитетному науковому виданні The Lancet, повідомляє Фонд боротьби з раком.
Зокрема, інформують, що у Великій Британії у 2008 році розпочали програму вакцинації підлітків проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Тепер вчені відзвітували, що вакцинація ефективна у запобіганні раку шийки матки та передракових змін у клітинах.
З 2008 року вакцину у цій країні пропонували дівчаткам, віком 11-13 років. З 2019 року програма поширилась і на хлопчиків. У дослідженні аналізували стан здоров'я дівчаток, яких вакцинували у 2008 році і яким зараз більш ніж 20 років.
Дослідження показало, що у цих дівчат рівень розвитку раку шийки матки був на 87% нижчий ніж у тих, хто щеплення не отримав. Вчені стверджують, що випадки захворювання у цій віковій групі стали рідкісними.
Крім того, вакцинація на 97% запобігала розвитку передракових змін у клітинах жінок, вакцинованих в 11-13 років.
Керівниця Фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька розповідає, що в Україні, на жаль, поки не існує державної програми вакцинації від ВПЛ, тож батькам варто самостійно подбати про здорове майбутнє своїх дітей та зробити щеплення в медзакладі своїй дитині індивідуально.
Ідеальний вік для ведення вакцини від коронавірусу – від 9 до 14 років. У відповідь на введення вакцини організм виробляє антитіла, які допомагають імунній системі боротися з ВПЛ.
«Захищена дівчинка – це здорова жінка у майбутньому. На жаль, щорічно в Україні у майже 5000 жінок виявляють рак шийки матки, для половини з них (!) хвороба виявляється смертельною. Найчастіше до раку шийки матки призводить саме вірус папіломи людини. Але своєчасна вакцинація проти ВПЛ значно знижує такий ризик. Як показало дослідження – майже на 90%. На жаль, раніше наші батьки могли про це просто не знати. Тепер же, знаючи про дієвий механізм захисту від раку шийки матки, ним варто послуговуватися», - запевняє Марія Адамчук-Коротицька.
За її словами, Фонд боротьби з раком за підтримки Українського Жіночого Фонду здійснює інформаційну кампанію задля того, аби якнайбільша кількість людей дізналася про вакцину від вірусу папіломи людини як шанс захистися від раку шийки матки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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