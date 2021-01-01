Чому доньку-підлітка треба вакцинувати від вірусу папіломи людини

Вакцина проти вірусу папіломи людини майже на 90% зменшує ризик захворіти на рак шийки матки.Про це свідчать результати дослідження, які нещодавно опублікували у авторитетному науковому виданні The Lancet, повідомляє Фонд боротьби з раком.Зокрема, інформують, що у Великій Британії у 2008 році розпочали програму вакцинації підлітків проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Тепер вчені відзвітували, що вакцинація ефективна у запобіганні раку шийки матки та передракових змін у клітинах.З 2008 року вакцину у цій країні пропонували дівчаткам, віком 11-13 років. З 2019 року програма поширилась і на хлопчиків. У дослідженні аналізували стан здоров'я дівчаток, яких вакцинували у 2008 році і яким зараз більш ніж 20 років.Дослідження показало, що у цих дівчат рівень розвитку раку шийки матки був на 87% нижчий ніж у тих, хто щеплення не отримав. Вчені стверджують, що випадки захворювання у цій віковій групі стали рідкісними.Крім того, вакцинація на 97% запобігала розвитку передракових змін у клітинах жінок, вакцинованих в 11-13 років.Керівниця Фонду боротьби з ракомрозповідає, що в Україні, на жаль, поки не існує державної програми вакцинації від ВПЛ, тож батькам варто самостійно подбати про здорове майбутнє своїх дітей та зробити щеплення в медзакладі своїй дитині індивідуально.Ідеальний вік для ведення вакцини від коронавірусу – від 9 до 14 років. У відповідь на введення вакцини організм виробляє антитіла, які допомагають імунній системі боротися з ВПЛ.«Захищена дівчинка – це здорова жінка у майбутньому. На жаль, щорічно в Україні у майже 5000 жінок виявляють рак шийки матки, для половини з них (!) хвороба виявляється смертельною. Найчастіше до раку шийки матки призводить саме вірус папіломи людини. Але своєчасна вакцинація проти ВПЛ значно знижує такий ризик. Як показало дослідження – майже на 90%. На жаль, раніше наші батьки могли про це просто не знати. Тепер же, знаючи про дієвий механізм захисту від раку шийки матки, ним варто послуговуватися», - запевняє Марія Адамчук-Коротицька.За її словами, Фонд боротьби з раком за підтримки Українського Жіночого Фонду здійснює інформаційну кампанію задля того, аби якнайбільша кількість людей дізналася про вакцину від вірусу папіломи людини як шанс захистися від раку шийки матки.