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У Луцьку 19 грудня засвітять головну ялинку міста

У Луцьку 19 грудня засвітять головну ялинку міста
Лучан та гостей міста запрошують 19 грудня 2021 року на Театральний майдан, де відбудеться засвічення вогнів головної новорічної ялинки Луцька.

Про це інформує пресслужба Луцькради.

Впродовж свята:

- театралізоване дійство засвічення вогнів новорічної ялинки;

- презентація арт-локації "Будиночок св.Миколая";

- передача громаді Віфлеємського вогню;

- арт-території "Вулиця Різдвяних Янголів";

- новорічно-різдвяний ярмарок, презентація виробів майстрів народних ремесел та промислів.

Початок о 16 год.
У Луцьку 19 грудня засвітять головну ялинку міста

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Теги: Луцьк, ялинка, Театральний майдан
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