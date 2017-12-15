У Луцьку 19 грудня засвітять головну ялинку міста





Про це інформує пресслужба Луцькради.



Впродовж свята:



- театралізоване дійство засвічення вогнів новорічної ялинки;



- презентація арт-локації "Будиночок св.Миколая";



- передача громаді Віфлеємського вогню;



- арт-території "Вулиця Різдвяних Янголів";



- новорічно-різдвяний ярмарок, презентація виробів майстрів народних ремесел та промислів.



Початок о 16 год.

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