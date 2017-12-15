У Луцьку 19 грудня засвітять головну ялинку міста
Сьогодні, 19:30
Лучан та гостей міста запрошують 19 грудня 2021 року на Театральний майдан, де відбудеться засвічення вогнів головної новорічної ялинки Луцька.
Про це інформує пресслужба Луцькради.
Впродовж свята:
- театралізоване дійство засвічення вогнів новорічної ялинки;
- презентація арт-локації "Будиночок св.Миколая";
- передача громаді Віфлеємського вогню;
- арт-території "Вулиця Різдвяних Янголів";
- новорічно-різдвяний ярмарок, презентація виробів майстрів народних ремесел та промислів.
Початок о 16 год.
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Про це інформує пресслужба Луцькради.
Впродовж свята:
- театралізоване дійство засвічення вогнів новорічної ялинки;
- презентація арт-локації "Будиночок св.Миколая";
- передача громаді Віфлеємського вогню;
- арт-території "Вулиця Різдвяних Янголів";
- новорічно-різдвяний ярмарок, презентація виробів майстрів народних ремесел та промислів.
Початок о 16 год.
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Коментарі 1
Досить знущатися з тих доходящих дерев!
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