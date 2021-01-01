Погода у Луцьку на завтра, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 18 грудня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Удень очікується дрібний дощ зі снігом, який ближче до вечора може посилитися.
Про це повідомляє Sinoptіk.
Температуру вночі синоптики прогнозують від +2°, вдень також буде +1°.
Народний прогноз погоди: 18 грудня відзначається день пам’яті преподобного Сави Освященного. Продовжуються Варварині морози. У давнину говорили: “Сава стелить, Сава гвіздки гострить, Сава шлях засалює”, що означало, що дороги ставали слизькими. Цього дня все ще спостерігали за димом: якщо він стовпом — на мороз; якщо без вітру б’є до землі — треба чекати снігу. А якщо на Саву дув сильний вітер, такого ж вітру слід було чекати до кінця місяця.
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Про це повідомляє Sinoptіk.
Температуру вночі синоптики прогнозують від +2°, вдень також буде +1°.
Народний прогноз погоди: 18 грудня відзначається день пам’яті преподобного Сави Освященного. Продовжуються Варварині морози. У давнину говорили: “Сава стелить, Сава гвіздки гострить, Сава шлях засалює”, що означало, що дороги ставали слизькими. Цього дня все ще спостерігали за димом: якщо він стовпом — на мороз; якщо без вітру б’є до землі — треба чекати снігу. А якщо на Саву дув сильний вітер, такого ж вітру слід було чекати до кінця місяця.
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