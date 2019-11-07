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Взяли під варту: волинянин, який був п'ять разів судимий, знову торгував наркотиками

Взяли під варту: волинянин, який був п'ять разів судимий, знову торгував наркотиками
31-річному жителю Луцького району повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Як це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

14 грудня 2021 року правоохоронці затримали молодика із 30-ма пакетиками психотропу PVP, які він мав намір збути на території Луцька та Луцького району. Зазначається, що чоловік до того був судимий п'ять разів.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.


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Теги: прокуратура, збут наркотиків
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