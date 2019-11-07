Взяли під варту: волинянин, який був п'ять разів судимий, знову торгував наркотиками

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31-річному жителю Луцького району повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
Як це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
14 грудня 2021 року правоохоронці затримали молодика із 30-ма пакетиками психотропу PVP, які він мав намір збути на території Луцька та Луцького району. Зазначається, що чоловік до того був судимий п'ять разів.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Як це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
14 грудня 2021 року правоохоронці затримали молодика із 30-ма пакетиками психотропу PVP, які він мав намір збути на території Луцька та Луцького району. Зазначається, що чоловік до того був судимий п'ять разів.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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