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На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу

На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу
16 військовослужбовців, які приєдналися до лав прикордонників Волинського загону, присягнули на вірність українському народові.

Про це повідомили у пресслужбі 6-го Волинського прикордонного загону.

Сьогодні, 17 грудня, на стройовому плацу вони зі зброєю в руках пообіцяли сумлінно та чесно виконувати військовий обов’язок.

Серед тих, хто обрав для себе престижну професію прикордонника та уклав контракт на проходження служби в прикордонному відомстві – Людмила Колеснікова. Жінка уже багато років знайома зі справою охорони кордону, адже раніше працювала у Національній академії Держприкордонслужби, щоправда цивільною. Там і познайомилася із нинішнім чоловіком. Разом їздили по різних місцях несення служби офіцера-прикордонника, тому, уже добре знаючи специфіку справи, теж вирішила одягнути військову форму.

З важливою подією у їхньому житті військовослужбовців привітало керівництво загону. А військовий капелан Михайло Хімчак благословив прикордонників на легку та сумлінну службу й окропив усіх освяченою водою.
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу

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Теги: прикордонники, військова присяга, Волинський загін
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