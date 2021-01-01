На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу

16 військовослужбовців, які приєдналися до лав прикордонників Волинського загону, присягнули на вірність українському народові.Про це повідомили у пресслужбі 6-го Волинського прикордонного загону.Сьогодні, 17 грудня, на стройовому плацу вони зі зброєю в руках пообіцяли сумлінно та чесно виконувати військовий обов’язок.Серед тих, хто обрав для себе престижну професію прикордонника та уклав контракт на проходження служби в прикордонному відомстві –. Жінка уже багато років знайома зі справою охорони кордону, адже раніше працювала у Національній академії Держприкордонслужби, щоправда цивільною. Там і познайомилася із нинішнім чоловіком. Разом їздили по різних місцях несення служби офіцера-прикордонника, тому, уже добре знаючи специфіку справи, теж вирішила одягнути військову форму.З важливою подією у їхньому житті військовослужбовців привітало керівництво загону. А військовий капеланблагословив прикордонників на легку та сумлінну службу й окропив усіх освяченою водою.