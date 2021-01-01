На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу
Сьогодні, 23:13
16 військовослужбовців, які приєдналися до лав прикордонників Волинського загону, присягнули на вірність українському народові.
Про це повідомили у пресслужбі 6-го Волинського прикордонного загону.
Сьогодні, 17 грудня, на стройовому плацу вони зі зброєю в руках пообіцяли сумлінно та чесно виконувати військовий обов’язок.
Серед тих, хто обрав для себе престижну професію прикордонника та уклав контракт на проходження служби в прикордонному відомстві – Людмила Колеснікова. Жінка уже багато років знайома зі справою охорони кордону, адже раніше працювала у Національній академії Держприкордонслужби, щоправда цивільною. Там і познайомилася із нинішнім чоловіком. Разом їздили по різних місцях несення служби офіцера-прикордонника, тому, уже добре знаючи специфіку справи, теж вирішила одягнути військову форму.
З важливою подією у їхньому житті військовослужбовців привітало керівництво загону. А військовий капелан Михайло Хімчак благословив прикордонників на легку та сумлінну службу й окропив усіх освяченою водою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі 6-го Волинського прикордонного загону.
Сьогодні, 17 грудня, на стройовому плацу вони зі зброєю в руках пообіцяли сумлінно та чесно виконувати військовий обов’язок.
Серед тих, хто обрав для себе престижну професію прикордонника та уклав контракт на проходження служби в прикордонному відомстві – Людмила Колеснікова. Жінка уже багато років знайома зі справою охорони кордону, адже раніше працювала у Національній академії Держприкордонслужби, щоправда цивільною. Там і познайомилася із нинішнім чоловіком. Разом їздили по різних місцях несення служби офіцера-прикордонника, тому, уже добре знаючи специфіку справи, теж вирішила одягнути військову форму.
З важливою подією у їхньому житті військовослужбовців привітало керівництво загону. А військовий капелан Михайло Хімчак благословив прикордонників на легку та сумлінну службу й окропив усіх освяченою водою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу
Сьогодні, 23:13
В аварії у Нововолинську загинула заступниця директора ліцею
Сьогодні, 23:10
«Прикарпатський експрес» знову курсуватиме до Ківерець
Сьогодні, 22:23
Доля дитячої залізниці у Луцьку – вирішена
Сьогодні, 21:17
Медіа