Доля дитячої залізниці у Луцьку – вирішена





Народний депутат України Вячеслав Рубльов та Луцький міський голова Ігор Поліщук обговорили з Міністром інфраструктури Олександром Кубраковим питання передачі луцької дитячої залізниці на баланс міської громади.



Таку інформацію повідомив Вячеслав Рубльов на своїй сторінці у Фейсбук.



Він зазначив, що відповідне рішення спеціальної комісії буде найближчими днями.



"Я нагадаю, що це вже не перша зустріч із Міністром щодо дитячої залізниці в Луцьку.



Ще у травні цього року



Адже в грудні минулого року "Укрзалізниця" припинила роботу Луцької дитячої залізниці, звільнила працівників та почала вивозити майно. Лучани



Ще одне питання, яке обговорили - будівництво транспортних розв'язок у Луцьку і навколо Луцька у2022-2023 роках.



"Я щиро дякую Олександру Кубракову за підтримку та розуміння. Працюємо далі", - зазначає народний депутат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитячу залізницю передадуть на баланс Луцька.Народний депутат Українита Луцький міський головаобговорили з Міністром інфраструктурипитання передачі луцької дитячої залізниці на баланс міської громади.Таку інформацію повідомив Вячеслав Рубльов на своїй сторінці у Фейсбук.Він зазначив, що відповідне рішення спеціальної комісії буде найближчими днями."Я нагадаю, що це вже не перша зустріч із Міністром щодо дитячої залізниці в Луцьку.Ще у травні цього року Луцькрада звернулася до прем’єр-міністра України , міністра інфраструктури України, в. о. голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо збереження дитячої залізниці у місті.Адже в грудні минулого року "Укрзалізниця" припинила роботу Луцької дитячої залізниці, звільнила працівників та почала вивозити майно. Лучани організувували акції на підтримку та збереження дитячого осередку , що має 66-річну історію.Ще одне питання, яке обговорили - будівництво транспортних розв'язок у Луцьку і навколо Луцька у2022-2023 роках."Я щиро дякую Олександру Кубракову за підтримку та розуміння. Працюємо далі", - зазначає народний депутат.

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