Доля дитячої залізниці у Луцьку – вирішена
Сьогодні, 21:17
Дитячу залізницю передадуть на баланс Луцька.
Народний депутат України Вячеслав Рубльов та Луцький міський голова Ігор Поліщук обговорили з Міністром інфраструктури Олександром Кубраковим питання передачі луцької дитячої залізниці на баланс міської громади.
Таку інформацію повідомив Вячеслав Рубльов на своїй сторінці у Фейсбук.
Він зазначив, що відповідне рішення спеціальної комісії буде найближчими днями.
"Я нагадаю, що це вже не перша зустріч із Міністром щодо дитячої залізниці в Луцьку.
Ще у травні цього року Луцькрада звернулася до прем’єр-міністра України, міністра інфраструктури України, в. о. голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо збереження дитячої залізниці у місті.
Адже в грудні минулого року "Укрзалізниця" припинила роботу Луцької дитячої залізниці, звільнила працівників та почала вивозити майно. Лучани організувували акції на підтримку та збереження дитячого осередку, що має 66-річну історію.
Ще одне питання, яке обговорили - будівництво транспортних розв'язок у Луцьку і навколо Луцька у2022-2023 роках.
"Я щиро дякую Олександру Кубракову за підтримку та розуміння. Працюємо далі", - зазначає народний депутат.
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Народний депутат України Вячеслав Рубльов та Луцький міський голова Ігор Поліщук обговорили з Міністром інфраструктури Олександром Кубраковим питання передачі луцької дитячої залізниці на баланс міської громади.
Таку інформацію повідомив Вячеслав Рубльов на своїй сторінці у Фейсбук.
Він зазначив, що відповідне рішення спеціальної комісії буде найближчими днями.
"Я нагадаю, що це вже не перша зустріч із Міністром щодо дитячої залізниці в Луцьку.
Ще у травні цього року Луцькрада звернулася до прем’єр-міністра України, міністра інфраструктури України, в. о. голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо збереження дитячої залізниці у місті.
Адже в грудні минулого року "Укрзалізниця" припинила роботу Луцької дитячої залізниці, звільнила працівників та почала вивозити майно. Лучани організувували акції на підтримку та збереження дитячого осередку, що має 66-річну історію.
Ще одне питання, яке обговорили - будівництво транспортних розв'язок у Луцьку і навколо Луцька у2022-2023 роках.
"Я щиро дякую Олександру Кубракову за підтримку та розуміння. Працюємо далі", - зазначає народний депутат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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