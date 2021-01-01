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Доля дитячої залізниці у Луцьку – вирішена

Доля дитячої залізниці у Луцьку – вирішена
Дитячу залізницю передадуть на баланс Луцька.

Народний депутат України Вячеслав Рубльов та Луцький міський голова Ігор Поліщук обговорили з Міністром інфраструктури Олександром Кубраковим питання передачі луцької дитячої залізниці на баланс міської громади.

Таку інформацію повідомив Вячеслав Рубльов на своїй сторінці у Фейсбук.

Він зазначив, що відповідне рішення спеціальної комісії буде найближчими днями.

"Я нагадаю, що це вже не перша зустріч із Міністром щодо дитячої залізниці в Луцьку.

Ще у травні цього року Луцькрада звернулася до прем’єр-міністра України, міністра інфраструктури України, в. о. голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо збереження дитячої залізниці у місті.

Адже в грудні минулого року "Укрзалізниця" припинила роботу Луцької дитячої залізниці, звільнила працівників та почала вивозити майно. Лучани організувували акції на підтримку та збереження дитячого осередку, що має 66-річну історію.

Ще одне питання, яке обговорили - будівництво транспортних розв'язок у Луцьку і навколо Луцька у2022-2023 роках.

"Я щиро дякую Олександру Кубракову за підтримку та розуміння. Працюємо далі", - зазначає народний депутат.

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Теги: дитяча залізниця, Рубльов, Кубраков
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