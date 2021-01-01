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Поліція затримала 16-річну ковельчанку, яка вкрала гаманець

Поліція затримала 16-річну ковельчанку, яка вкрала гаманець
12 грудня до Ковельського районного управління поліції звернувся житель Ковельського району із заявою про крадіжку.

Як повідомляють у пресслужбі Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області, 27-річний чоловік у ковелі поблизу свого будинку залишив незамкнений автомобіль, а у ньому на панелі приборів - свій гаманець з грошима та документами.

Його і викрала неповнолітня дівчина. Сума збитку 12000 грн.

Провівши ряд заходів, поліцейські встановили, що до крадіжки причетна 16- річна місцева мешканка. Наразі неповнолітню поміщено до притулку для дітей служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації.

Частину викрадених речей вилучено та буде повернуто власнику.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (Крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.

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Теги: вкрала гаманець, Ковель
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