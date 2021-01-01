Поліція затримала 16-річну ковельчанку, яка вкрала гаманець

12 грудня до Ковельського районного управління поліції звернувся житель Ковельського району із заявою про крадіжку.Як повідомляють у пресслужбі Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області, 27-річний чоловік у ковелі поблизу свого будинку залишив незамкнений автомобіль, а у ньому на панелі приборів - свій гаманець з грошима та документами.Його і викрала неповнолітня дівчина. Сума збитку 12000 грн.Провівши ряд заходів, поліцейські встановили, що до крадіжки причетна 16- річна місцева мешканка. Наразі неповнолітню поміщено до притулку для дітей служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації.Частину викрадених речей вилучено та буде повернуто власнику.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (Крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.