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У луцькій громаді таки запустять новий маршрут у села, до яких важко доїхати

У луцькій громаді таки запустять новий маршрут у села, до яких важко доїхати
У Луцькій міській раді оголосили переможця конкурсу на маршрут до віддалених сіл громади, до яких не хотів курсувати жоден перевізник.

Про це пише ІА Волинські новини.

Як повідомила заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк, стан доріг до таких відалених сіл Луцької територіальної громади, як, до прикладу, Озденіж та Іванчиці – катастрофічний. Тому жоден перевізник не виявляв бажання брати участь у конкурсі.

«Ми написали купу листів до служби місцевих автомобільних доріг щодо ремонту. Останній лист прийшов нам два тижні тому. У ньому йшлося про те, що вони не заперечують щодо ремонту дороги, тобто вам треба – ви й робіть. Але ми намагались знайти шлях до вирішення проблеми. Днями відбувся конкурс, є переможець конкурсу на маршрут, у який включили маршрут Іванчиці і Озденіж», - проінформувала посадовиця.

З її слів, маршрутка № 127 «Луцьк – Озденіж» перевізника Голубовича курсуватиме вже з нового року.

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Теги: маршрутка, 127, Озденіж
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Коментарі 1
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До Оздова продовжить маршрут!!!!
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