У Луцьку на благодійному ярмарку збирали кошти на лікування дворічного хлопчика.ВІДЕО

Нікіти Крижного на лікування рідкісного захворювання та реабілітаційні заходи. Про це Лариса Новосад.



Зі слів Лариси Новосад,



Вироби для благодійного ярмарку також виготовляли учні і студенти різних навчальних закладів, – зазначила одна з ініціаторок благодійної акції Лариса Новосад.



З її слів, загалом до ярмарку долучилося більше пів тисячі людей: "Це вже фактично цілий рік у нас така діяльність і ці роботи, було залучено більш як 500 людей до цих майстер-класів. Сюди долучалися студенти різних вузів".



Вдруге до благодійного заходу долучилася школярка Софія Михальчук разом із однокласниками. Зі слів дівчини, приїжджала на акцію, яка дуже сподобалася, торік.



"Ми з дівчатами виготовляли іграшки з фетру, хтось вирізав, хтось клеїв, були задіяні всі", – каже Софія Михальчук.



Продавала на благодійному ярмарку декоративні вироби студентка Христина Ткачук. З її слів, вирішила долучитися до заходу, аби допомогти зібрати кошти на лікування дворічного хлопчика.



"Зараз тут є картини ручної роботи та красиві різдвяні іграшки. Насамперед це дуже цікаво допомагати іншим дітям, коли ти так можеш", – зазначила студентка.



На благодійному ярмарку "Хвиля добра" продавали декоративні вироби, які виготовляли під час творчих майстер-класів впродовж року, – зазначила майстриня Олександра Гусєва.



"Картини, роботи з фетру, мальоване скло, іграшки різноманітні. Цього року ми проводимо цей захід вже вдруге, плануємо зробити цей захід традиційним, кожного року перед Миколаєм робити добрі справи", – додала волинська майстриня.



Довідково: Під час "Хвилі добра" організатори зібрали кошти для допомоги 2-річному Нікіті Крижному з Києва, – повідомила співорганізаторка благодійного ярмарку в Луцьку Лариса Новосад. Діагноз хлопчика – СМА (спінальна м’язева атрофія). Нині він вже отримав терапію, тепер родина потребує довгої та складної реабілітації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час благодійного ярмарку "Хвиля добра", який відбувся 17 грудня, зібрали 19 тисяч 147 гривень для дворічного киянинана лікування рідкісного захворювання та реабілітаційні заходи. Про це Суспільному повідомила співорганізаторка благодійного ярмаркуЗі слів Лариси Новосад, торік під час благодійного ярмарку зібрали 45 тисяч гривень . Захід організувала громадська організація "Батьки дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку".Вироби для благодійного ярмарку також виготовляли учні і студенти різних навчальних закладів, – зазначила одна з ініціаторок благодійної акції Лариса Новосад.З її слів, загалом до ярмарку долучилося більше пів тисячі людей: "Це вже фактично цілий рік у нас така діяльність і ці роботи, було залучено більш як 500 людей до цих майстер-класів. Сюди долучалися студенти різних вузів".Вдруге до благодійного заходу долучилася школяркаразом із однокласниками. Зі слів дівчини, приїжджала на акцію, яка дуже сподобалася, торік."Ми з дівчатами виготовляли іграшки з фетру, хтось вирізав, хтось клеїв, були задіяні всі", – каже Софія Михальчук.Продавала на благодійному ярмарку декоративні вироби студентка. З її слів, вирішила долучитися до заходу, аби допомогти зібрати кошти на лікування дворічного хлопчика."Зараз тут є картини ручної роботи та красиві різдвяні іграшки. Насамперед це дуже цікаво допомагати іншим дітям, коли ти так можеш", – зазначила студентка.На благодійному ярмарку "Хвиля добра" продавали декоративні вироби, які виготовляли під час творчих майстер-класів впродовж року, – зазначила майстриня"Картини, роботи з фетру, мальоване скло, іграшки різноманітні. Цього року ми проводимо цей захід вже вдруге, плануємо зробити цей захід традиційним, кожного року перед Миколаєм робити добрі справи", – додала волинська майстриня.Під час "Хвилі добра" організатори зібрали кошти для допомоги 2-річному Нікіті Крижному з Києва, – повідомила співорганізаторка благодійного ярмарку в Луцьку Лариса Новосад. Діагноз хлопчика – СМА (спінальна м’язева атрофія). Нині він вже отримав терапію, тепер родина потребує довгої та складної реабілітації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію