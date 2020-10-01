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Популярна співачка Alyona Alyona записала «реп з Волині».ВІДЕО

Популярна співачка Alyona Alyona записала «реп з Волині».ВІДЕО
Відома артистка Alyona Alyona записала трек з реперами ХЛОПЕЦЬ, Старший Брат, Шу, Свій Тіп, Денні Дельта, Десятий.

Відео опублікували на ютуб-каналі Black Beats.

Відомо, що співачка у вересні була у Луцьку, де записувала черговий альбом Lava.




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Теги: Alyona Alyona, реп
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