Популярна співачка Alyona Alyona записала «реп з Волині».ВІДЕО
Сьогодні, 06:27
Відома артистка Alyona Alyona записала трек з реперами ХЛОПЕЦЬ, Старший Брат, Шу, Свій Тіп, Денні Дельта, Десятий.
Відео опублікували на ютуб-каналі Black Beats.
Відомо, що співачка у вересні була у Луцьку, де записувала черговий альбом Lava.
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Відео опублікували на ютуб-каналі Black Beats.
Відомо, що співачка у вересні була у Луцьку, де записувала черговий альбом Lava.
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Коментарі 2
Гидоття!
Гидоття!Популярна де?!
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