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У Нововолинску водій авто на смерть збив жінку на пішохідному переході.ФОТО

У Нововолинску водій авто на смерть збив жінку на пішохідному переході.ФОТО
Ввечері 17-го грудня у Нововолинську на трасі Р-15 по вулиці Луцькій трапилась аварія з летальними наслідками.

Як стало відомо БУГу з власних джерел, чорний автомобіль Тойота на швидкості збив двох пішоходів, які переходили дорогу по пішохідному переході.

Внаслідок зіткнення чоловік зазнав значних тілесних ушкоджень. 55-річна жінка померла в реанімації.

На місці працювали медики та правоохоронці. Деталі згодом.
У Нововолинску водій авто на смерть збив жінку на пішохідному переході.ФОТО
У Нововолинску водій авто на смерть збив жінку на пішохідному переході.ФОТО
У Нововолинску водій авто на смерть збив жінку на пішохідному переході.ФОТО

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