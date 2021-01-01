У Нововолинску водій авто на смерть збив жінку на пішохідному переході.ФОТО





Як стало відомо



Внаслідок зіткнення чоловік зазнав значних тілесних ушкоджень. 55-річна жінка померла в реанімації.



На місці працювали медики та правоохоронці. Деталі згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 17-го грудня у Нововолинську на трасі Р-15 по вулиці Луцькій трапилась аварія з летальними наслідками.Як стало відомо БУГу з власних джерел, чорний автомобіль Тойота на швидкості збив двох пішоходів, які переходили дорогу по пішохідному переході.Внаслідок зіткнення чоловік зазнав значних тілесних ушкоджень. 55-річна жінка померла в реанімації.На місці працювали медики та правоохоронці. Деталі згодом.

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