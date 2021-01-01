«Прикарпатський експрес» знову курсуватиме до Ківерців





Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Починаючи з 20 грудня цього року, регіональний поїзд № 807/808 Коломия – Ківерці вирушатиме зі ст. Коломия о 14:58, Івано-Франківськ 15:38-15:43, Калуш 16:25-16:27, Рожнятів 16:41-16:42, Долина 17:09-17:10, Болехів 17:21-17:22, Моршин 17:32-17:33, Стрий 17:48-17:50, Львів 18:53-19:11, Підзамче 19:23-19:25, Кам’янка-Бузька 20:10-20:11, Радехів 21:06-21:08, Стоянів 21:40-21:41, Горохів 21:58-21:59, Луцьк 23:30-23:35, прибуття в Ківерці 23:50.



Починаючи з 21 грудня цього року, регіональний поїзд № 807/808 Ківерці – Коломия вирушатиме зі ст. Ківерці о 05:14, Луцьк 05:30-05:35, Горохів 07:06-07:07, Стоянів 07:24-07:25, Радехів 07:55-07:56, Кам’янка-Бузька 08:53-08:54, Підзамче 09:39-09:41, Львів 09:51-09:59, стрий 11:00-11:02, Моршин 11:17-11:18, Болехів 11:27-11:28, Долина 11:40-11:41, Рожнятів 12:08-12:09, Калуш 12:21-12:23, Івано-Франківськ 13:07-13:12, прибуття в Коломию о 13:52



Нагадаємо, що регіональне сполучення Коломия – Ківерці обслуговує український дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Це зручний сучасний потяг, обладнаний розетками, системою кондиціонування повітря та комфортний для пасажирів з інвалідністю.



Зважаючи на затребуваність поїзда №807/808 Ківерці - Івано-Франківськ, «Укрзалізниця»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку зі завершенням планових робіт із технічного обслуговування Львівська залізниця відновлює курсування дизель-поїзда ДПКр-3 у регіональному сполученні Ківерці – Коломия.Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.Починаючи з 20 грудня цього року, регіональний поїзд № 807/808 Коломия – Ківерці вирушатиме зі ст. Коломия о 14:58, Івано-Франківськ 15:38-15:43, Калуш 16:25-16:27, Рожнятів 16:41-16:42, Долина 17:09-17:10, Болехів 17:21-17:22, Моршин 17:32-17:33, Стрий 17:48-17:50, Львів 18:53-19:11, Підзамче 19:23-19:25, Кам’янка-Бузька 20:10-20:11, Радехів 21:06-21:08, Стоянів 21:40-21:41, Горохів 21:58-21:59, Луцьк 23:30-23:35, прибуття в Ківерці 23:50.Починаючи з 21 грудня цього року, регіональний поїзд № 807/808 Ківерці – Коломия вирушатиме зі ст. Ківерці о 05:14, Луцьк 05:30-05:35, Горохів 07:06-07:07, Стоянів 07:24-07:25, Радехів 07:55-07:56, Кам’янка-Бузька 08:53-08:54, Підзамче 09:39-09:41, Львів 09:51-09:59, стрий 11:00-11:02, Моршин 11:17-11:18, Болехів 11:27-11:28, Долина 11:40-11:41, Рожнятів 12:08-12:09, Калуш 12:21-12:23, Івано-Франківськ 13:07-13:12, прибуття в Коломию о 13:52Нагадаємо, що регіональне сполучення Коломия – Ківерці обслуговує український дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Це зручний сучасний потяг, обладнаний розетками, системою кондиціонування повітря та комфортний для пасажирів з інвалідністю.Зважаючи на затребуваність поїзда №807/808 Ківерці - Івано-Франківськ, «Укрзалізниця» з 18 серпня подовжила його маршрут до Коломиї.

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