В Україні вдарять морози до 21°, але спадуть ще до Нового року: прогнози синоптиків





За прогнозом погоди від синоптиків, 18 грудня вночі буде сніжно; вдень без істотних опадів, лише на заході країни невеликий сніг. У західних областях можливі сильні пориви вітру. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах 3-8° морозу (вдень у південній частині та на Закарпатті 1-5° тепла).



19 грудня помірний сніг, у південній, вночі і у східній частинах без опадів; 20 грудня місцями невеликий сніг, вночі у південній та східній частинах помірний мокрий сніг. 19-20 грудня вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; у Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.



Морози вдарять 21-22 грудня. У ці дні очікується холодна погода з температурою: вночі 8-14° морозу, вдень 3-9° морозу (21 грудня на північному сході країни та в Карпатах вночі та вдень 9-15° морозу, 22 грудня у східній та північно-східній частині та в Карпатах вночі 15-21°), на Закарпатті та у південній частині вночі 2-8° морозу, вдень 0-6° морозу. Без істотних опадів, лише у більшості західних областей невеликий сніг.



23-24 грудня у західних та північних областях, 25 грудня у більшості областей України невеликий сніг, температура вночі 6-12° морозу, вдень 2-8° морозу, у Карпатах, у східних та північно-східних областях вночі 9-15° морозу, вдень 4-10°. 26-27 грудня без істотних опадів, послаблення морозів на 3-5°.



За прогнозом синоптиків, в Україні в період новорічних свят буде досить холодно, температура повітря в окремі дні може знизитися до 15 градусів морозу, проте снігу очікувати не варто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступного тижня в Україні стане значно холодніше, температура йтиме в мінус, аж до 15-21° уночі. Однак, вже під кінець тижня морози спадуть на кілька градусів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.За прогнозом погоди від синоптиків, 18 грудня вночі буде сніжно; вдень без істотних опадів, лише на заході країни невеликий сніг. У західних областях можливі сильні пориви вітру. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах 3-8° морозу (вдень у південній частині та на Закарпатті 1-5° тепла).19 грудня помірний сніг, у південній, вночі і у східній частинах без опадів; 20 грудня місцями невеликий сніг, вночі у південній та східній частинах помірний мокрий сніг. 19-20 грудня вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; у Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.Морози вдарять 21-22 грудня. У ці дні очікується холодна погода з температурою: вночі 8-14° морозу, вдень 3-9° морозу (21 грудня на північному сході країни та в Карпатах вночі та вдень 9-15° морозу, 22 грудня у східній та північно-східній частині та в Карпатах вночі 15-21°), на Закарпатті та у південній частині вночі 2-8° морозу, вдень 0-6° морозу. Без істотних опадів, лише у більшості західних областей невеликий сніг.23-24 грудня у західних та північних областях, 25 грудня у більшості областей України невеликий сніг, температура вночі 6-12° морозу, вдень 2-8° морозу, у Карпатах, у східних та північно-східних областях вночі 9-15° морозу, вдень 4-10°. 26-27 грудня без істотних опадів, послаблення морозів на 3-5°.За прогнозом синоптиків, в Україні в період новорічних свят буде досить холодно, температура повітря в окремі дні може знизитися до 15 градусів морозу, проте снігу очікувати не варто.

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