В аварії у Нововолинську загинула заступниця директора ліцею

Ольга Михайлівна Дацюк.



Сумну звістку повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Борис Карпус.



"Висловлюю щирі співчуття родині покійної й розділяю біль втрати.

Царство Небесне Ользі Михайлівні", - пише мер Нововолинська.



Нагадаємо, на трасі Р-15 по вулиці Луцькій у Нововолинську чорний

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок ДТП, що трапилася сьогодні, 17 грудня, поблизу Епіцентру у місті Нововолинськ, загинула заступниця директора Нововолинського ліцею №6Сумну звістку повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова"Висловлюю щирі співчуття родині покійної й розділяю біль втрати.Царство Небесне Ользі Михайлівні", - пише мер Нововолинська.Нагадаємо, на трасі Р-15 по вулиці Луцькій у Нововолинську чорний автомобіль Тойота на швидкості збив двох пішоходів , які переходили дорогу по пішохідному переході. Внаслідок зіткнення чоловік зазнав значних тілесних ушкоджень. 55-річна жінка померла в реанімації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію