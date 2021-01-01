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В аварії у Нововолинську загинула заступниця директора ліцею

В аварії у Нововолинську загинула заступниця директора ліцею
Внаслідок ДТП, що трапилася сьогодні, 17 грудня, поблизу Епіцентру у місті Нововолинськ, загинула заступниця директора Нововолинського ліцею №6 Ольга Михайлівна Дацюк.

Сумну звістку повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Борис Карпус.

"Висловлюю щирі співчуття родині покійної й розділяю біль втрати.
Царство Небесне Ользі Михайлівні", - пише мер Нововолинська.

Нагадаємо, на трасі Р-15 по вулиці Луцькій у Нововолинську чорний автомобіль Тойота на швидкості збив двох пішоходів, які переходили дорогу по пішохідному переході. Внаслідок зіткнення чоловік зазнав значних тілесних ушкоджень. 55-річна жінка померла в реанімації.

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