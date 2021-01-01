Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:09
За добу 17 грудня в Україні:
◾️ зафіксували 7 503 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 674, серед медпрацівників – 154);
◾️ 136 962 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 544 людини, повністю імунізовані – 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 18 грудня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 018 осіб;
◾️ летальних випадків – 288;
◾️ одужали – 18 534 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 604 549 осіб;
◾️ одужало – 3 324 999 осіб;
◾️ летальних випадків – 92 929;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 474 655.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини. Загалом провели 27 274 636 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1395;
Вінницька область – 226;
Волинська область – 327;
Дніпропетровська область – 319;
Донецька область – 325;
Житомирська область – 186;
Закарпатська область – 260;
Запорізька область – 375;
Івано-Франківська область – 222;
Київська область – 390;
Кіровоградська область – 109;
Луганська область – 72;
Львівська область – 370;
Миколаївська область – 223;
Одеська область – 389;
Полтавська область – 443;
Рівненська область – 197;
Сумська область – 143;
Тернопільська область – 175;
Харківська область – 278;
Херсонська область – 95;
Хмельницька область – 293;
Черкаська область – 316;
Чернівецька область – 178;
Чернігівська область – 197.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 7 503 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 674, серед медпрацівників – 154);
◾️ 136 962 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 544 людини, повністю імунізовані – 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 18 грудня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 018 осіб;
◾️ летальних випадків – 288;
◾️ одужали – 18 534 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 604 549 осіб;
◾️ одужало – 3 324 999 осіб;
◾️ летальних випадків – 92 929;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 474 655.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини. Загалом провели 27 274 636 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1395;
Вінницька область – 226;
Волинська область – 327;
Дніпропетровська область – 319;
Донецька область – 325;
Житомирська область – 186;
Закарпатська область – 260;
Запорізька область – 375;
Івано-Франківська область – 222;
Київська область – 390;
Кіровоградська область – 109;
Луганська область – 72;
Львівська область – 370;
Миколаївська область – 223;
Одеська область – 389;
Полтавська область – 443;
Рівненська область – 197;
Сумська область – 143;
Тернопільська область – 175;
Харківська область – 278;
Херсонська область – 95;
Хмельницька область – 293;
Черкаська область – 316;
Чернівецька область – 178;
Чернігівська область – 197.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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