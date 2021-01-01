вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 17 грудня в Україні:

◾️ зафіксували 7 503 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 674, серед медпрацівників – 154);
◾️ 136 962 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 544 людини, повністю імунізовані – 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 18 грудня.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 2 018 осіб;
◾️ летальних випадків – 288;
◾️ одужали – 18 534 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 3 604 549 осіб;
◾️ одужало – 3 324 999 осіб;
◾️ летальних випадків – 92 929;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 474 655.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини. Загалом провели 27 274 636 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1395;
Вінницька область – 226;
Волинська область – 327;
Дніпропетровська область – 319;
Донецька область – 325;
Житомирська область – 186;
Закарпатська область – 260;
Запорізька область – 375;
Івано-Франківська область – 222;
Київська область – 390;
Кіровоградська область – 109;
Луганська область – 72;
Львівська область – 370;
Миколаївська область – 223;
Одеська область – 389;
Полтавська область – 443;
Рівненська область – 197;
Сумська область – 143;
Тернопільська область – 175;
Харківська область – 278;
Херсонська область – 95;
Хмельницька область – 293;
Черкаська область – 316;
Чернівецька область – 178;
Чернігівська область – 197.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: у яких громадах і скільки нових хворих виявили
Сьогодні, 09:48
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ситуації в Україні за минулу добу
17 грудень, 08:54
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
16 грудень, 09:02
Ковід в Україні: повідомили статистику за минулу добу
15 грудень, 09:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В яких країнах краще зареєструвати IT-компанію*
Сьогодні, 10:03
Коронавірус на Волині: у яких громадах і скільки нових хворих виявили
Сьогодні, 09:48
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:09
В Україні вдарять морози до 21°, але спадуть ще до Нового року: прогнози синоптиків
Сьогодні, 08:27
У луцькій громаді таки запустять новий маршрут у села, до яких важко доїхати
Сьогодні, 07:11
Схожі новини
Коронавірус на Волині: у яких громадах і скільки нових хворих виявили Коронавірус на Волині: у яких громадах і скільки нових хворих виявили
Сьогодні, 09:48
Коронавірус на Волині: 412 людей захворіли, 5 – померли Коронавірус на Волині: 412 людей захворіли, 5 – померли
17 грудень, 10:35
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ситуації в Україні за минулу добу Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ситуації в Україні за минулу добу
17 грудень, 08:54
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
16 грудень, 09:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В яких країнах краще зареєструвати IT-компанію*
Сьогодні, 10:03
 0
Коронавірус на Волині: у яких громадах і скільки нових хворих виявили
Сьогодні, 09:48
 0
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:09
 0
В Україні вдарять морози до 21°, але спадуть ще до Нового року: прогнози синоптиків
Сьогодні, 08:27
 0
У луцькій громаді таки запустять новий маршрут у села, до яких важко доїхати
Сьогодні, 07:11
 0
Медіа
відео
1/8