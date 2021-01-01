Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

За добу 17 грудня в Україні:◾️ зафіксували 7 503 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 674, серед медпрацівників – 154);◾️ 136 962 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 544 людини, повністю імунізовані – 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 18 грудня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 2 018 осіб;◾️ летальних випадків – 288;◾️ одужали – 18 534 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 604 549 осіб;◾️ одужало – 3 324 999 осіб;◾️ летальних випадків – 92 929;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 474 655.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини. Загалом провели 27 274 636 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1395;Вінницька область – 226;Дніпропетровська область – 319;Донецька область – 325;Житомирська область – 186;Закарпатська область – 260;Запорізька область – 375;Івано-Франківська область – 222;Київська область – 390;Кіровоградська область – 109;Луганська область – 72;Львівська область – 370;Миколаївська область – 223;Одеська область – 389;Полтавська область – 443;Рівненська область – 197;Сумська область – 143;Тернопільська область – 175;Харківська область – 278;Херсонська область – 95;Хмельницька область – 293;Черкаська область – 316;Чернівецька область – 178;Чернігівська область – 197.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.