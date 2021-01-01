Коронавірус на Волині: у яких громадах і скільки нових хворих виявили
Сьогодні, 09:48
За минулу добу на Волині зареєстрували 327 випадів захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю і профілактики хвороб.
Із цієї кількості:
Луцький район – 246 хворих:
— Луцька ТГ – 174 хворих
— Боратинська ТГ – 29 хворих
— Городищенська ТГ – 7 хворих
— Горохівська ТГ – 7 хворих
— Доросинівська ТГ – 1 хворий
— Колківська ТГ – 5 хворих
— Копачівська ТГ – 1 хворий
— Підгайцівська ТГ – 17 хворих
— Рожищенська ТГ – 3 хворих
— Торчинська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 31 хворий:
— Володимир-Волинська ТГ – 8 хворих
— Затурцівська ТГ – 1 хворий
— Іваничівська ТГ– 2 хворих
— Литовезька ТГ — 2 хворих
— Локачинська ТГ – 4 хворих
— Нововолинська ТГ – 5 хворих
— Оваднівська ТГ – 2 хворих
— Павлівська ТГ– 2 хворих
— Поромівська ТГ – 1 хворий
— Устилузька ТГ – 4 хворих
Камінь-Каширський район – 14 хворих:
— Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих
— Любешівська ТГ – 4 хворих
— Маневицька ТГ – 6 хворих
— Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 36 хворих:
— Голобська ТГ – 1 хворий
— Забродівська ТГ – 1 хворий
— Ковельська ТГ – 14 хворих
— Колодяжненська ТГ – 1 хворий
— Люблинецька ТГ – 2 хворих
— Любомльська ТГ – 4 хворих
— Ратнівська ТГ – 1 хворий
— Рівненська ТГ – 1 хворий
— Турійська ТГ -1 хворий
— Шацька ТГ – 10 хворих
Госпіталізували – 25 хворих, 302 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 18 грудня в області зареєстрували 101 497 випадків.
Одужало – 95 358 осіб (за останню добу – 590).
Летальних випадків (осіб) – 2127, з них за останню добу – 8:
• Луцький район – 5 випадків: Луцька ТГ (3), Цуманська ТГ (1), Торчинська ТГ (1);
• Володимир-Волинський район — 1 випадок у Павлівській ОТГ;
• Камінь-Каширський район — 1 випадок в Любешівській ТГ
• Ковельський район – 1 випадок: у Старовижівській територіальній громаді.
Методом ПЛР всього обстежили 401 511 осіб, за останню добу – 754 особи.
За добу 17 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3491 щеплення. Першоюдозою щеплено 1070 осіб та другою дозою – 2421 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 313 629 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 270 750 людей. Загаломпроведено 584 379 щеплень.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю і профілактики хвороб.
Із цієї кількості:
Луцький район – 246 хворих:
— Луцька ТГ – 174 хворих
— Боратинська ТГ – 29 хворих
— Городищенська ТГ – 7 хворих
— Горохівська ТГ – 7 хворих
— Доросинівська ТГ – 1 хворий
— Колківська ТГ – 5 хворих
— Копачівська ТГ – 1 хворий
— Підгайцівська ТГ – 17 хворих
— Рожищенська ТГ – 3 хворих
— Торчинська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 31 хворий:
— Володимир-Волинська ТГ – 8 хворих
— Затурцівська ТГ – 1 хворий
— Іваничівська ТГ– 2 хворих
— Литовезька ТГ — 2 хворих
— Локачинська ТГ – 4 хворих
— Нововолинська ТГ – 5 хворих
— Оваднівська ТГ – 2 хворих
— Павлівська ТГ– 2 хворих
— Поромівська ТГ – 1 хворий
— Устилузька ТГ – 4 хворих
Камінь-Каширський район – 14 хворих:
— Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих
— Любешівська ТГ – 4 хворих
— Маневицька ТГ – 6 хворих
— Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 36 хворих:
— Голобська ТГ – 1 хворий
— Забродівська ТГ – 1 хворий
— Ковельська ТГ – 14 хворих
— Колодяжненська ТГ – 1 хворий
— Люблинецька ТГ – 2 хворих
— Любомльська ТГ – 4 хворих
— Ратнівська ТГ – 1 хворий
— Рівненська ТГ – 1 хворий
— Турійська ТГ -1 хворий
— Шацька ТГ – 10 хворих
Госпіталізували – 25 хворих, 302 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 18 грудня в області зареєстрували 101 497 випадків.
Одужало – 95 358 осіб (за останню добу – 590).
Летальних випадків (осіб) – 2127, з них за останню добу – 8:
• Луцький район – 5 випадків: Луцька ТГ (3), Цуманська ТГ (1), Торчинська ТГ (1);
• Володимир-Волинський район — 1 випадок у Павлівській ОТГ;
• Камінь-Каширський район — 1 випадок в Любешівській ТГ
• Ковельський район – 1 випадок: у Старовижівській територіальній громаді.
Методом ПЛР всього обстежили 401 511 осіб, за останню добу – 754 особи.
За добу 17 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3491 щеплення. Першоюдозою щеплено 1070 осіб та другою дозою – 2421 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 313 629 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 270 750 людей. Загаломпроведено 584 379 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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