Коронавірус на Волині: у яких громадах і скільки нових хворих виявили

За минулу добу на Волині зареєстрували 327 випадів захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю і профілактики хвороб.Із цієї кількості:Луцький район – 246 хворих:— Луцька ТГ – 174 хворих— Боратинська ТГ – 29 хворих— Городищенська ТГ – 7 хворих— Горохівська ТГ – 7 хворих— Доросинівська ТГ – 1 хворий— Колківська ТГ – 5 хворих— Копачівська ТГ – 1 хворий— Підгайцівська ТГ – 17 хворих— Рожищенська ТГ – 3 хворих— Торчинська ТГ – 2 хворихВолодимир-Волинський район – 31 хворий:— Володимир-Волинська ТГ – 8 хворих— Затурцівська ТГ – 1 хворий— Іваничівська ТГ– 2 хворих— Литовезька ТГ — 2 хворих— Локачинська ТГ – 4 хворих— Нововолинська ТГ – 5 хворих— Оваднівська ТГ – 2 хворих— Павлівська ТГ– 2 хворих— Поромівська ТГ – 1 хворий— Устилузька ТГ – 4 хворихКамінь-Каширський район – 14 хворих:— Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих— Любешівська ТГ – 4 хворих— Маневицька ТГ – 6 хворих— Прилісненська ТГ – 1 хворий​Ковельський район – 36 хворих:— Голобська ТГ – 1 хворий— Забродівська ТГ – 1 хворий— Ковельська ТГ – 14 хворих— Колодяжненська ТГ – 1 хворий— Люблинецька ТГ – 2 хворих— Любомльська ТГ – 4 хворих— Ратнівська ТГ – 1 хворий— Рівненська ТГ – 1 хворий— Турійська ТГ -1 хворий— Шацька ТГ – 10 хворихГоспіталізували – 25 хворих, 302 – лікуються амбулаторно.​Усього станом на 18 грудня в області зареєстрували 101 497 випадків.Одужало – 95 358 осіб (за останню добу – 590).Летальних випадків (осіб) – 2127, з них за останню добу – 8:• Луцький район – 5 випадків: Луцька ТГ (3), Цуманська ТГ (1), Торчинська ТГ (1);• Володимир-Волинський район — 1 випадок у Павлівській ОТГ;• Камінь-Каширський район — 1 випадок в Любешівській ТГ• Ковельський район – 1 випадок: у Старовижівській територіальній громаді.Методом ПЛР всього обстежили 401 511 осіб, за останню добу – 754 особи.За добу 17 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3491 щеплення. Першоюдозою щеплено 1070 осіб та другою дозою – 2421 особу.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 313 629 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 270 750 людей. Загаломпроведено 584 379 щеплень.