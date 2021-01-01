У Княгининку – відкриття нового супермаркету SPAR. АНОНС*

У неділю, 19 грудня 2021 року, розпочинає роботу супермаркет SPAR у Княгининку. Офіційне відкриття планують на 11:00. Магазин розташований в центрі Княгининка, на території нового ринку, будівництво якого уже завершується.У новому SPAR - майже 300 м2 торгової площі та широкий асортимент товарів, у тому числі - такий, якого немає в місцевих магазинах. Завдяки тому, що європейська мережа забезпечує вигідні умови закупки товарів, у новому SPARі обіцяють хороші ціни.У супермаркеті будуть працювати усі традиційні торгові зони:- від овочів-фруктів до побутової хімії та товарів першої необхідності,- буде свіже охолоджене м’ясо, що дуже важливо для місцевих, адже наразі у Княгининку можна купити лише заморожене,- буде власна випічка і відділ кулінарії,запланована зона відпочинку з гарячими напоями, фастфудом та солодощами.Нагадаємо, новий ринок у селі Княгининок будує компанія “Інвестор”. Тут буде 30 торгових павільйонів та три окремі приміщення з просторими торговими залами. В одному із них відкривають супермаркет SPAR, у двох інших - аптеку та заклад мережі Good Burger.Також на ринку буде велика зона відпочинку і простора парковка.1) Приміщення площеюможна придбати. При покупці ціна становить -2) Приміщення площеюможна взяти в оренду. Вартість -, плюс ринкові витрати. Також за орендарем зберігається першочергове право викупу магазину.Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:096 030 20 10м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)