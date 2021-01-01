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У Княгининку – відкриття нового супермаркету SPAR. АНОНС*

У Княгининку – відкриття нового супермаркету SPAR. АНОНС*
У неділю, 19 грудня 2021 року, розпочинає роботу супермаркет SPAR у Княгининку. Офіційне відкриття планують на 11:00. Магазин розташований в центрі Княгининка, на території нового ринку, будівництво якого уже завершується.

У новому SPAR - майже 300 м2 торгової площі та широкий асортимент товарів, у тому числі - такий, якого немає в місцевих магазинах. Завдяки тому, що європейська мережа забезпечує вигідні умови закупки товарів, у новому SPARі обіцяють хороші ціни.

У супермаркеті будуть працювати усі традиційні торгові зони:

- від овочів-фруктів до побутової хімії та товарів першої необхідності,
- буде свіже охолоджене м’ясо, що дуже важливо для місцевих, адже наразі у Княгининку можна купити лише заморожене,
- буде власна випічка і відділ кулінарії,
запланована зона відпочинку з гарячими напоями, фастфудом та солодощами.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ про супермаркет SPAR у Княгининку - читайте в інтерв'ю із генеральним директором мережі Віктором Мольченком.

Нагадаємо, новий ринок у селі Княгининок будує компанія “Інвестор”. Тут буде 30 торгових павільйонів та три окремі приміщення з просторими торговими залами. В одному із них відкривають супермаркет SPAR, у двох інших - аптеку та заклад мережі Good Burger.

Також на ринку буде велика зона відпочинку і простора парковка.

ЯК ВІДКРИТИ МАГАЗИН НА НОВОМУ РИНКУ В КНЯГИНИНКУ?

1) Приміщення площею від 17 до 30 м2 можна придбати. При покупці ціна становить - 750 $/м2.

2) Приміщення площею 29,67 м2 можна взяти в оренду. Вартість - 200 грн/м2, плюс ринкові витрати. Також за орендарем зберігається першочергове право викупу магазину.

Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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Теги: Інвестор, SPAR
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