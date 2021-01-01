Згорів будинок ексректора ВНУ імені Лесі Українки

Ігоря Коцана.



Про це Інформаційному агентству



Йдеться про маєток, який побудований на території Лищенської сільської ради на вулиці Селекційній. Фактично цей житловий масив розташований поблизу сіл Струмівка та Гаразджа, наподалік він державного підприємства «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр».



Як повідомляють джерела, пожежа сталася у ніч на 17 грудня. Сусіди побачили вогонь і викликали рятувальників.







На ділянці площею 26,47 сотки були розташовані два будинки та господарські споруди. Один із будинків – цегляний, інший – дерев’яний. Вогонь знищив дерев’яний будинок.



Наразі невідомо, що стало причиною пожежі.

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