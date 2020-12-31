На Дубнівській у Луцьку – аварія: постраждали троє людей





Про це Інформаційному агентству



Свідки зазначили, що автопригода сталася близько 12 години на кільці на вулиці Дубнівській. На місці працювали кілька екіпажів швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.



Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», повідомлення про аварію надійшло о 11:44. Двох людей, які не є жителями Волинської області, госпіталізували в обласну лікарню, ще одного постраждалого – у Луцьку міську клінічну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 18 грудня трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «ВАЗ» та Renault Trafic.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Свідки зазначили, що автопригода сталася близько 12 години на кільці на вулиці Дубнівській. На місці працювали кілька екіпажів швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», повідомлення про аварію надійшло о 11:44. Двох людей, які не є жителями Волинської області, госпіталізували в обласну лікарню, ще одного постраждалого – у Луцьку міську клінічну лікарню.

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