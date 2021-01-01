Волинський суд оштрафував контрабандиста майже на 27 мільйонів гривень





Йдеться про 68,8 тис. євро, 140 тис. доларів та 12 тис. польських злотих, 327 позицій ювелірних виробів та золоті злитки. Суд постановив конфіскувати всі ці товари в дохід держави, пише видання



Як йдеться у постанові Любомльського районного суду від 9 грудня, про яку повідомив «Судовий репортер», протокол до суду передала Волинська митниця. Коли саме чоловік перевозив товари через кордон, як і інших деталей щодо цього інциденту, в постанові немає. Відомо, що перевізника визнали винним у порушенні ч.1 ст. 483 Митного Кодексу (переміщення товарів на територію України з приховуванням від митного контролю).



Суддя Сергій Шеремета постановив оштрафувати чоловіка на 26,8 млн грн. Крім того, у нього конфіскують всі товари, які він намагався приховано перевезти через кордон: це 68,8 тис. євро, 140 тис. доларів, 12 тис. польських злотих. Також конфіскують 327 позицій ювелірних виробів з золота, гранулят із золота, золоті злитки та лом із золота. Постанову можна оскаржити в апеляційному суді протягом десяти днів.



Додамо, що без письмового декларування можна ввозити або вивозити за межі України суму, яка не перевищує 10 тис. євро.



Також у судовому реєстрі є постанова щодо ще одного інциденту на митниці за участі цього фігуранта. У березні 2021 року чоловік намагався провезти з Польщі в Україну 32 тис. доларів без письмового декларування. У суді він пояснив, що він їхав з дружиною і двома дітьми, які були дуже втомлені, і тому вирішив не чекати в смузі «червоного коридору». Вже у смузі «зеленого коридору» він повідомив митників про валюту, яку віз з собою, але ті пояснили, що декларувати її надто пізно.



Його визнали винним у порушенні ст. 471 Митного Кодексу (порушення порядку проходження митного контролю), призначили 1700 грн штрафу та постановили конфіскувати 32 тис. доларів. Втім, адвокат чоловіка подав апеляцію і виграв її. Відтак, Волинський апеляційний суд постановив повернути власнику 32 тис. доларів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любомльський райсуд оштрафував на 26,8 млн грн чоловіка, який намагався таємно ввезти в Україну валюту та золото.Йдеться про 68,8 тис. євро, 140 тис. доларів та 12 тис. польських злотих, 327 позицій ювелірних виробів та золоті злитки. Суд постановив конфіскувати всі ці товари в дохід держави, пише видання Zaxid.net Як йдеться у постанові Любомльського районного суду від 9 грудня, про яку повідомив «Судовий репортер», протокол до суду передала Волинська митниця. Коли саме чоловік перевозив товари через кордон, як і інших деталей щодо цього інциденту, в постанові немає. Відомо, що перевізника визнали винним у порушенні ч.1 ст. 483 Митного Кодексу (переміщення товарів на територію України з приховуванням від митного контролю).Суддяпостановив оштрафувати чоловіка на 26,8 млн грн. Крім того, у нього конфіскують всі товари, які він намагався приховано перевезти через кордон: це 68,8 тис. євро, 140 тис. доларів, 12 тис. польських злотих. Також конфіскують 327 позицій ювелірних виробів з золота, гранулят із золота, золоті злитки та лом із золота. Постанову можна оскаржити в апеляційному суді протягом десяти днів.Додамо, що без письмового декларування можна ввозити або вивозити за межі України суму, яка не перевищує 10 тис. євро.Також у судовому реєстрі є постанова щодо ще одного інциденту на митниці за участі цього фігуранта. У березні 2021 року чоловік намагався провезти з Польщі в Україну 32 тис. доларів без письмового декларування. У суді він пояснив, що він їхав з дружиною і двома дітьми, які були дуже втомлені, і тому вирішив не чекати в смузі «червоного коридору». Вже у смузі «зеленого коридору» він повідомив митників про валюту, яку віз з собою, але ті пояснили, що декларувати її надто пізно.Його визнали винним у порушенні ст. 471 Митного Кодексу (порушення порядку проходження митного контролю), призначили 1700 грн штрафу та постановили конфіскувати 32 тис. доларів. Втім, адвокат чоловіка подав апеляцію і виграв її. Відтак, Волинський апеляційний суд постановив повернути власнику 32 тис. доларів.

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