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На Миколая оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 19 грудня

На Миколая оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 19 грудня
Погода в Україні у неділю, 19 грудня, буде відносно теплою. Вдень температура повітря переважно не опускатиметься нижче нуля. Водночас з примхами зими українцям доведеться миритися.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Рятувальники оголосили на Миколая в Україні штормове попередження. Зокрема, прогнозують пориви вітру, ожеледицю та хуртовини.

Пориви вітру сягатимуть:

на більшості територій України – 15 – 20 метрів за секунду;
у Карпатах – 25 – 30 метрів за секунду.
Середня денна температура вдень становитиме +1...+3 градусів. Уночі – -1...-3 градусів.

Найтепліше буде у Львові та Сімферополі. Там обіцяють +2...+4 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в Україні на Миколая відбудеться протистояння антициклону та циклонів. Саме тому варто готуватися до сильних вітрів.

Опади – мокрий сніг та дощ, як захоче температура повітря. Вона поки що залишається без особливих змін, невеликі "мінуси" – мляві "плюси", – зауважила Діденко.

Погода в містах України на 19 грудня
Ужгород – +1...+3

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2

Київ – 0...+2

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Теги: погода, Миколая, 19 грудня
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