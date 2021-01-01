На Миколая оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 19 грудня





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Рятувальники оголосили на Миколая в Україні штормове попередження. Зокрема, прогнозують пориви вітру, ожеледицю та хуртовини.



Пориви вітру сягатимуть:



на більшості територій України – 15 – 20 метрів за секунду;

у Карпатах – 25 – 30 метрів за секунду.

Середня денна температура вдень становитиме +1...+3 градусів. Уночі – -1...-3 градусів.



Найтепліше буде у Львові та Сімферополі. Там обіцяють +2...+4 градусів.



Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в Україні на Миколая відбудеться протистояння антициклону та циклонів. Саме тому варто готуватися до сильних вітрів.



Опади – мокрий сніг та дощ, як захоче температура повітря. Вона поки що залишається без особливих змін, невеликі "мінуси" – мляві "плюси", – зауважила Діденко.



Погода в містах України на 19 грудня

Ужгород – +1...+3



Львів – +2...+4



Івано-Франківськ – +1...+3



Тернопіль – +1...+3



Чернівці – +1...+3



Хмельницький – +1...+3



Луцьк – +1...+3



Рівне – +1...+3



Житомир – +1...+3



Вінниця – +1...+3



Одеса – +2...+4



Миколаїв – +1...+3



Херсон – +1...+3



Сімферополь – +2...+4



Кропивницький – +1...+3



Черкаси – +1...+3



Чернігів – +1...+3



Суми – +1...+3



Полтава – -1...+1



Дніпро – 0...+2



Запоріжжя – +1...+3



Донецьк – 0...+2



Луганськ – 0...+2



Харків – 0...+2



Київ – 0...+2



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода в Україні у неділю, 19 грудня, буде відносно теплою. Вдень температура повітря переважно не опускатиметься нижче нуля. Водночас з примхами зими українцям доведеться миритися.Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Укргідрометцентр.Рятувальники оголосили на Миколая в Україні штормове попередження. Зокрема, прогнозують пориви вітру, ожеледицю та хуртовини.Пориви вітру сягатимуть:на більшості територій України – 15 – 20 метрів за секунду;у Карпатах – 25 – 30 метрів за секунду.Середня денна температура вдень становитиме +1...+3 градусів. Уночі – -1...-3 градусів.Найтепліше буде у Львові та Сімферополі. Там обіцяють +2...+4 градусів.Синоптикинярозповіла, що в Україні на Миколая відбудеться протистояння антициклону та циклонів. Саме тому варто готуватися до сильних вітрів.Опади – мокрий сніг та дощ, як захоче температура повітря. Вона поки що залишається без особливих змін, невеликі "мінуси" – мляві "плюси", – зауважила Діденко.Погода в містах України на 19 грудняУжгород – +1...+3Львів – +2...+4Івано-Франківськ – +1...+3Тернопіль – +1...+3Чернівці – +1...+3Хмельницький – +1...+3Рівне – +1...+3Житомир – +1...+3Вінниця – +1...+3Одеса – +2...+4Миколаїв – +1...+3Херсон – +1...+3Сімферополь – +2...+4Кропивницький – +1...+3Черкаси – +1...+3Чернігів – +1...+3Суми – +1...+3Полтава – -1...+1Дніпро – 0...+2Запоріжжя – +1...+3Донецьк – 0...+2Луганськ – 0...+2Харків – 0...+2Київ – 0...+2

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