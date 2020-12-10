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На волинському кордоні з Білоруссю затримали настирливого сербського нелегала

На волинському кордоні з Білоруссю затримали настирливого сербського нелегала
Громадянина Сербії, який намагався в обхід пункту пропуску потрапити в Україну, затримали учора, 17 грудня, прикордонники відділу «Млинове» Волинського загону.

Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Ймовірного порушника охоронці кордону викрили завдяки спрацюванню сигналізаційного приладу. Отримавши сигнал, прикордонний наряд негайно виїхав на загрозливу ділянку. В результаті пошуку військовослужбовці поблизу пункту пропуску «Доманове» затримали незнайомця. Чоловік мав при собі сербський паспорт, однак в нашу країну пробирався нелегально.

Як пізніше з'ясували правоохоронці, він уже втретє за останній місяць намагається з Білорусі потрапити в Україну. Попередні рази його не впустили, оскільки в паспортному документі була відмітку про заборону в'їзду. Не полишаючи своїх намірів, іноземець втретє спробував потрапити на українську територію, цього разу, оминаючи пункт пропуску.

Відносно затриманого громадянина Сербії прикордонники склали адмінпротокол за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення у справі прийматиме суд.
На волинському кордоні з Білоруссю затримали настирливого сербського нелегала



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Теги: серб, нелегал, кордон зБілоруссю, прикордонники
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