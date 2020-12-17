У волинському військовому музеї дітки загиблих захисників до свята отримали солодкі подарунки

З нагоди Дня святого Миколая та в рамках проведення музейної акції «Мій тато – Герой!» співробітники Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки передали солодкі подарунки дітям, чиї батьки загинули у зоні проведення АТО/ООС.Про це повідомляють працівники музею і щиро дякують за підтримку компанії «Волинські Солодощі» та волонтеруРозпочинаючи з 2017 року Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки проводить активну роботу з дітьми загиблих учасників АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України.Ще з 2019 року музей проводить акції, щоб підтримати родини загиблих учасників АТО/ООС з Луцька та Луцького району.Акція «Мій тато – Герой» реалізовується за фінансової підтримки благодійників, волонтерів, громадських організацій, державних установ, підприємців, не байдужих громадян. Усі вони долучаються до національно-патріотичного виховання молоді.