У волинському військовому музеї дітки загиблих захисників до свята отримали солодкі подарунки
Сьогодні, 22:32
З нагоди Дня святого Миколая та в рамках проведення музейної акції «Мій тато – Герой!» співробітники Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки передали солодкі подарунки дітям, чиї батьки загинули у зоні проведення АТО/ООС.
Про це повідомляють працівники музею і щиро дякують за підтримку компанії «Волинські Солодощі» та волонтеру Олександру Кваші.
Розпочинаючи з 2017 року Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки проводить активну роботу з дітьми загиблих учасників АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України.
Ще з 2019 року музей проводить акції, щоб підтримати родини загиблих учасників АТО/ООС з Луцька та Луцького району.
Акція «Мій тато – Герой» реалізовується за фінансової підтримки благодійників, волонтерів, громадських організацій, державних установ, підприємців, не байдужих громадян. Усі вони долучаються до національно-патріотичного виховання молоді.
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Про це повідомляють працівники музею і щиро дякують за підтримку компанії «Волинські Солодощі» та волонтеру Олександру Кваші.
Розпочинаючи з 2017 року Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки проводить активну роботу з дітьми загиблих учасників АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України.
Ще з 2019 року музей проводить акції, щоб підтримати родини загиблих учасників АТО/ООС з Луцька та Луцького району.
Акція «Мій тато – Герой» реалізовується за фінансової підтримки благодійників, волонтерів, громадських організацій, державних установ, підприємців, не байдужих громадян. Усі вони долучаються до національно-патріотичного виховання молоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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