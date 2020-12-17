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У волинському військовому музеї дітки загиблих захисників до свята отримали солодкі подарунки

У волинському військовому музеї дітки загиблих захисників до свята отримали солодкі подарунки
З нагоди Дня святого Миколая та в рамках проведення музейної акції «Мій тато – Герой!» співробітники Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки передали солодкі подарунки дітям, чиї батьки загинули у зоні проведення АТО/ООС.

Про це повідомляють працівники музею і щиро дякують за підтримку компанії «Волинські Солодощі» та волонтеру Олександру Кваші.

Розпочинаючи з 2017 року Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки проводить активну роботу з дітьми загиблих учасників АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України.

Ще з 2019 року музей проводить акції, щоб підтримати родини загиблих учасників АТО/ООС з Луцька та Луцького району.

Акція «Мій тато – Герой» реалізовується за фінансової підтримки благодійників, волонтерів, громадських організацій, державних установ, підприємців, не байдужих громадян. Усі вони долучаються до національно-патріотичного виховання молоді.

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Теги: мзей, подарунки, святий Миколай, Мій тато – Герой
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