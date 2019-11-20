Жива чи штучна — яку ялинку вибрати: відповідають експерти





Побутує думка, що штучне деревце має низку переваг — воно більш економічно вигідне, адже служитиме вам не один рік, прикрашаючи будинок до свят, а також збереже життя багатьом живим ялинкам, що уникнуть зрубу. Такі дерева зазвичай ідеальної форми, яскраві, пухнасті, з них не осипаються гілочки, як зі справжніх. Також їх легко упакувати в коробку до наступної зими. Єдиним очевидним мінусом, здавалося б, є лише відсутність хвойного запаху, за який ми так цінуємо справжнє деревце.



Проте експерти стверджують, що насправді не все так очевидно і вибір штучного дерева не завжди є більш екологічно виграшним перед живим.



"Якщо під час виробництва штучної ялинки був використаний неякісний пластик, то є ризик отруїтися. Тому, купуючи штучне дерево, слід зважати на запах — він не повинен бути різким та токсичним. А матеріали мають бути якісними, щоби ялинка не зайнялася від бенгальського вогника або ж святкової гірлянди", — розповідає заступниця голови "Громадського контролю захисту прав споживачів" Ольга Котехова.



Будь-яка ялинка, жива чи штучна, впливає на екологію. Але якщо вуглецевий слід живої ялинки становить 16 кг СО2, то штучної – аж 40 кг СО2 (66% складає сировина, 25% – процес виробництва, а 9% – транспортування).



Живі ялинки, які можна легально придбати в ліцензійних точках продажу, вирощені нашими лісівниками на спеціально відведених для цього плантаціях. Тому, купуючи легально таку новорічну красуню, ви не знищуєте ліс, адже дерево було заготовлене спеціально для цих цілей. В Україні загальна площа плантацій під заготівлю "святкових" дерев становить 4 000 га, на яких вирощують 13, 7 млн ялинок.



Якщо минулого року ціна за погонний метр ялинки становила 75 грн, то



По завершенню святкувань викидати живу ялинку на сміттєзвалище не варто. Адже її карбоновий слід складатиме 16 кг CO2, проте різко зменшується на 80% — до 3 кг CO2, якщо здати дерево на переробку у пункт прийому ялинок у вашому місті. У Луцьку ялинки, здані в такі пункти,



Окрім живих та штучних є ще й альтернатива ялинок у горщику. Держлісагентство вважає такий варіант найкращим. По завершенню новорічних святкувань зелену красуню з горщика можна пересадити у відкритий ґрунт. Однак слід зважати на температурні режими, адже звична до хатніх температур ялинка може не вижити після різкого перепаду.



Також дім можна прикрасити віночками, зробленими з ялинових чи соснових гілочок і декорованих власноруч, або ж окремо гілочками чи навіть штучними красунями, зробленими власноруч за авторськими проєктами з підручних матеріалів: книг, картону, кольорового паперу, скла, мотків ниток, корків, дерева та навіть металічних шпажок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наближаються новорічні та різдвяні свята, і чи не головним атрибутом кожної домівки у ці дні є ялинка. Яке саме дерево обрати, де придбати і як при цьому не нашкодити екології, дізнавалося " Суспільне " з посилання на гостей "Українського радіо".Побутує думка, що штучне деревце має низку переваг — воно більш економічно вигідне, адже служитиме вам не один рік, прикрашаючи будинок до свят, а також збереже життя багатьом живим ялинкам, що уникнуть зрубу. Такі дерева зазвичай ідеальної форми, яскраві, пухнасті, з них не осипаються гілочки, як зі справжніх. Також їх легко упакувати в коробку до наступної зими. Єдиним очевидним мінусом, здавалося б, є лише відсутність хвойного запаху, за який ми так цінуємо справжнє деревце.Проте експерти стверджують, що насправді не все так очевидно і вибір штучного дерева не завжди є більш екологічно виграшним перед живим."Якщо під час виробництва штучної ялинки був використаний неякісний пластик, то є ризик отруїтися. Тому, купуючи штучне дерево, слід зважати на запах — він не повинен бути різким та токсичним. А матеріали мають бути якісними, щоби ялинка не зайнялася від бенгальського вогника або ж святкової гірлянди", — розповідає заступниця голови "Громадського контролю захисту прав споживачів"Будь-яка ялинка, жива чи штучна, впливає на екологію. Але якщо вуглецевий слід живої ялинки становить 16 кг СО2, то штучної – аж 40 кг СО2 (66% складає сировина, 25% – процес виробництва, а 9% – транспортування).Живі ялинки, які можна легально придбати в ліцензійних точках продажу, вирощені нашими лісівниками на спеціально відведених для цього плантаціях. Тому, купуючи легально таку новорічну красуню, ви не знищуєте ліс, адже дерево було заготовлене спеціально для цих цілей. В Україні загальна площа плантацій під заготівлю "святкових" дерев становить 4 000 га, на яких вирощують 13, 7 млн ялинок.Якщо минулого року ціна за погонний метр ялинки становила 75 грн, то цього року мінімальна ціна святкового деревця становить 100 гривень. У горщику, залежно від породи та віку, стартує від 150 грн і може бути більше 1000 грн.По завершенню святкувань викидати живу ялинку на сміттєзвалище не варто. Адже її карбоновий слід складатиме 16 кг CO2, проте різко зменшується на 80% — до 3 кг CO2, якщо здати дерево на переробку у пункт прийому ялинок у вашому місті. У Луцьку ялинки, здані в такі пункти, потім передають до зоопарків, де їх використовують як рослинну підстилку або навіть їжу для деяких видів тварин. Окрім живих та штучних є ще й альтернатива ялинок у горщику. Держлісагентство вважає такий варіант найкращим. По завершенню новорічних святкувань зелену красуню з горщика можна пересадити у відкритий ґрунт. Однак слід зважати на температурні режими, адже звична до хатніх температур ялинка може не вижити після різкого перепаду.Також дім можна прикрасити віночками, зробленими з ялинових чи соснових гілочок і декорованих власноруч, або ж окремо гілочками чи навіть штучними красунями, зробленими власноруч за авторськими проєктами з підручних матеріалів: книг, картону, кольорового паперу, скла, мотків ниток, корків, дерева та навіть металічних шпажок.

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