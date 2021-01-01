19 грудня на Волині: гортаючи календар

19 грудня день народження відзначає волинський фотохудожник(на фото).Також особисте свято у журналістки, фотографаСьогодні – день Святого Миколи Чудотворця. Його вважають покровителем дітей, бідних, сиріт.Відтак, за православним календарем 19 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Миколами.Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!Також у пам'ять про святого Миколая 19 грудня відзначається Міжнародний день допомоги бідним.А в Україні також 19 грудня відзнаається - День адвокатури.Цього дня народилася українська вишивальниця, заслужений майстер народної творчості України(1922-2006 роки) та видатний мовознавець, уродженець Луцька(1851-1887 роки).На Волині 19 грудня 1939 року створили Луцьку педагогічну школу, яка через п’ять років була реорганізована в Луцьке педагогічне училище.19 грудня 1999 року – у Луцьку освятили новозбудовану Церкву Свято́го Микола́я Чудотворця на проспекті Відродження.19 грудня 2001 року створили Черемський природний заповідник.Цього ж дня у 2003 році відбулось урочисте відкриття електрифікації залізничного відрізку від Ківерець до Луцька.19 грудня 2007 року в Луцьку відкрився після тривалої реконструкції основний корпус Луцького клінічного пологового будинку.