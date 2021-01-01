Комаровський розказав, як швидко позбутися кашлю

Євген Комаровський пояснив, як можна легше позбутися кашлю після перенесеної коронавірусної хвороби або ГРВІ чи грипу.



У програмі "



Потім слизова відновлюється, там активізується кровообіг, постійно виробляється слиз, і відповідно організму потрібно її позбавлятися. Що і відбувається за допомогою кашлю.



Яким буде кашель і як довго він буде нас турбувати - залежить від декількох факторів, в тому числі від способу життя та параметрів навколишнього середовища, звернув увагу Комаровський.



Першим вирішальним фактором медик назвав наявність або відсутність рідини в організмі.



"Є таке поняття - "реологія крові", тобто її текучість і в'язкість. Мокрота, яка виділяється в легенях, теж має свою реологію, тому може бути рідкою або в'язкою. І навіть є правило: реологія крові = реологія мокротиння", - говорить Комаровський.



За його словами, це означає, що якщо є дефіцит рідини в організмі, ви довго кашлятимете, і такий кашель - неефективний та болісний. Так, якщо у вас густа кров, тоді й мокрота теж буде густою.



Проте якщо багато пити і не допускати дефіциту рідини в організмі, тоді мокрота не густа, а рідка, і її легко відкашляти. Тому важливо стежити за тим, щоб ви достатньо пили, і щоб не пересихало в роті.



За словами Комаровського слід звертати увагу на вологість повітря. Під час опалювального сезону або при працюючому кондиціонері повітря зазвичай дуже сухе. Але коли вологість повітря від 40 до 60% - тоді кашель не буде тривалим.



Комаровський закликав стежити за параметрами повітря: коли він чистий, в ньому багато кисню, і ви кашлятимете набагато рідше.



Нагадаємо, раніше Комаровський

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий український лікарпояснив, як можна легше позбутися кашлю після перенесеної коронавірусної хвороби або ГРВІ чи грипу.У програмі " Ранок з Україною " Комаровський зазначив, що тривалий кашель може турбувати після будь-якої перенесеної ГРВІ або коронавірусної інфекції, оскільки в процесі хвороби можливі ураження слизової оболонки бронхів.Потім слизова відновлюється, там активізується кровообіг, постійно виробляється слиз, і відповідно організму потрібно її позбавлятися. Що і відбувається за допомогою кашлю.Яким буде кашель і як довго він буде нас турбувати - залежить від декількох факторів, в тому числі від способу життя та параметрів навколишнього середовища, звернув увагу Комаровський.Першим вирішальним фактором медик назвав наявність або відсутність рідини в організмі."Є таке поняття - "реологія крові", тобто її текучість і в'язкість. Мокрота, яка виділяється в легенях, теж має свою реологію, тому може бути рідкою або в'язкою. І навіть є правило: реологія крові = реологія мокротиння", - говорить Комаровський.За його словами, це означає, що якщо є дефіцит рідини в організмі, ви довго кашлятимете, і такий кашель - неефективний та болісний. Так, якщо у вас густа кров, тоді й мокрота теж буде густою.Проте якщо багато пити і не допускати дефіциту рідини в організмі, тоді мокрота не густа, а рідка, і її легко відкашляти. Тому важливо стежити за тим, щоб ви достатньо пили, і щоб не пересихало в роті.За словами Комаровського слід звертати увагу на вологість повітря. Під час опалювального сезону або при працюючому кондиціонері повітря зазвичай дуже сухе. Але коли вологість повітря від 40 до 60% - тоді кашель не буде тривалим.Комаровський закликав стежити за параметрами повітря: коли він чистий, в ньому багато кисню, і ви кашлятимете набагато рідше.Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, чи врятують цибуля та часник від вірусів

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