Комаровський розказав, як швидко позбутися кашлю
Сьогодні, 07:12
Відомий український лікар Євген Комаровський пояснив, як можна легше позбутися кашлю після перенесеної коронавірусної хвороби або ГРВІ чи грипу.
У програмі "Ранок з Україною" Комаровський зазначив, що тривалий кашель може турбувати після будь-якої перенесеної ГРВІ або коронавірусної інфекції, оскільки в процесі хвороби можливі ураження слизової оболонки бронхів.
Потім слизова відновлюється, там активізується кровообіг, постійно виробляється слиз, і відповідно організму потрібно її позбавлятися. Що і відбувається за допомогою кашлю.
Яким буде кашель і як довго він буде нас турбувати - залежить від декількох факторів, в тому числі від способу життя та параметрів навколишнього середовища, звернув увагу Комаровський.
Першим вирішальним фактором медик назвав наявність або відсутність рідини в організмі.
"Є таке поняття - "реологія крові", тобто її текучість і в'язкість. Мокрота, яка виділяється в легенях, теж має свою реологію, тому може бути рідкою або в'язкою. І навіть є правило: реологія крові = реологія мокротиння", - говорить Комаровський.
За його словами, це означає, що якщо є дефіцит рідини в організмі, ви довго кашлятимете, і такий кашель - неефективний та болісний. Так, якщо у вас густа кров, тоді й мокрота теж буде густою.
Проте якщо багато пити і не допускати дефіциту рідини в організмі, тоді мокрота не густа, а рідка, і її легко відкашляти. Тому важливо стежити за тим, щоб ви достатньо пили, і щоб не пересихало в роті.
За словами Комаровського слід звертати увагу на вологість повітря. Під час опалювального сезону або при працюючому кондиціонері повітря зазвичай дуже сухе. Але коли вологість повітря від 40 до 60% - тоді кашель не буде тривалим.
Комаровський закликав стежити за параметрами повітря: коли він чистий, в ньому багато кисню, і ви кашлятимете набагато рідше.
Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, чи врятують цибуля та часник від вірусів.
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У програмі "Ранок з Україною" Комаровський зазначив, що тривалий кашель може турбувати після будь-якої перенесеної ГРВІ або коронавірусної інфекції, оскільки в процесі хвороби можливі ураження слизової оболонки бронхів.
Потім слизова відновлюється, там активізується кровообіг, постійно виробляється слиз, і відповідно організму потрібно її позбавлятися. Що і відбувається за допомогою кашлю.
Яким буде кашель і як довго він буде нас турбувати - залежить від декількох факторів, в тому числі від способу життя та параметрів навколишнього середовища, звернув увагу Комаровський.
Першим вирішальним фактором медик назвав наявність або відсутність рідини в організмі.
"Є таке поняття - "реологія крові", тобто її текучість і в'язкість. Мокрота, яка виділяється в легенях, теж має свою реологію, тому може бути рідкою або в'язкою. І навіть є правило: реологія крові = реологія мокротиння", - говорить Комаровський.
За його словами, це означає, що якщо є дефіцит рідини в організмі, ви довго кашлятимете, і такий кашель - неефективний та болісний. Так, якщо у вас густа кров, тоді й мокрота теж буде густою.
Проте якщо багато пити і не допускати дефіциту рідини в організмі, тоді мокрота не густа, а рідка, і її легко відкашляти. Тому важливо стежити за тим, щоб ви достатньо пили, і щоб не пересихало в роті.
За словами Комаровського слід звертати увагу на вологість повітря. Під час опалювального сезону або при працюючому кондиціонері повітря зазвичай дуже сухе. Але коли вологість повітря від 40 до 60% - тоді кашель не буде тривалим.
Комаровський закликав стежити за параметрами повітря: коли він чистий, в ньому багато кисню, і ви кашлятимете набагато рідше.
Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, чи врятують цибуля та часник від вірусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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