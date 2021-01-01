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На ринок у Княгининку заїжджав автобус святого Миколая. ФОТО

На ринок у Княгининку заїжджав автобус святого Миколая. ФОТО
У Луцькій громаді стартувала традиційна ініціатива - автобус святого Миколая. Святковий транспорт виїхав у мандрівку в суботу, 18 грудня, щоб привітати дітей усіх населених пунктів громади зі святом.

Стартував маршрут із Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря. Одним із перших сіл, куди завітав, став Княгининок. Тут святкування відбулося на території нового ринку, будівництво якого завершується.

Автобус між селами громади їздитиме ще два дні, фінішує у Луцьку 20 грудня, де на площі Героїв Майдану біля РАЦСу потішить юних лучан привітаннями та подарунками.

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Теги: Інвестор, ринок, автобус Миколая
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