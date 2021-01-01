На ринок у Княгининку заїжджав автобус святого Миколая. ФОТО





Стартував маршрут із Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря. Одним із перших сіл, куди завітав, став Княгининок. Тут святкування відбулося на території нового ринку,



Автобус між селами громади їздитиме ще два дні, фінішує у Луцьку 20 грудня, де на площі Героїв Майдану біля РАЦСу потішить юних лучан привітаннями та подарунками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій громаді стартувала традиційна ініціатива - автобус святого Миколая. Святковий транспорт виїхав у мандрівку в суботу, 18 грудня, щоб привітати дітей усіх населених пунктів громади зі святом.Стартував маршрут із Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря. Одним із перших сіл, куди завітав, став Княгининок. Тут святкування відбулося на території нового ринку, будівництво якого завершується Автобус між селами громади їздитиме ще два дні, фінішує у Луцьку 20 грудня, де на площі Героїв Майдану біля РАЦСу потішить юних лучан привітаннями та подарунками.

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