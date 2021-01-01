МОЗ на період новорічно-різдвяних свят посилює вимоги карантину в Україні: перелічили обмеження





Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у своєму Tелеграм-каналі.



Радуцький нагадав, що симптоми «Омікрону» відрізняються від добре відомих, які притаманні коронавірусу. Новий штам характеризується: першінням в горлі, сухим кашлем, сильною втомою, болями в м’язах, нічною пітливістю.



«Розпочинаються новорічні та різдвяні масові заходи із великими скупченнями людей: відкриваються ярмарки, парки атракціонів, льодові катки», – вказав Радуцький.



У зв’язку з пандемією МОЗ посилює протиепідемічні вимоги проведення масових заходів. Зокрема, територія масового заходу має бути огородженою, на вхідному встановленому пункті контролю, де у відвідувачів перевірятимуть сертифікат вакцинації (або підтвердження протипоказання до щеплення), негативного результату тестування чи довідки про лікування.



«У регіонах «червоної» зони необхідно мати сертифікат про проведення двох щеплень, у «жовтій» – щонайменше одного», – наголосив Радуцький.



Також він уточнив, що для зменшення черг на вході МОЗ рекомендує нанести розмітку на відстані 1,5 м від одного місця до іншого.



«Можливо, відвідувачам справді доведеться зачекати на вхід, але це дає гарантію, що на майданчику для святкування буде безпечне середовище», – пише Радуцький.



Також залишаються чинними і вимоги минулих свят: усі відвідувачі та персонал компанії, які забезпечують захід, повинні бути в масках, які міцно прилягають до обличчя, закриваючи ніс та рот.



Як повідомлялося, новий штам коронавірусу «Омікрон» швидко передається і є побоювання вчених, що він може блокувати дію вакцин. Симптоми «Омікрону» дещо відрізняються від інших варіантів, таких як «Дельта», але їх часто описують як легші.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Омікрон» зафіксували в Україні. Цей штам поширюється дуже швидко і може стати домінувальним в Європі вже до середини січня. Україні важливо, щоб свята не викликали збільшення числа хворих, а те, наскільки буде потужною очікувана хвиля пандемії, залежить від вакцинації громадян і дотримання ними карантину.Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхуванняу своєму Tелеграм-каналі.Радуцький нагадав, що симптоми «Омікрону» відрізняються від добре відомих, які притаманні коронавірусу. Новий штам характеризується: першінням в горлі, сухим кашлем, сильною втомою, болями в м’язах, нічною пітливістю.«Розпочинаються новорічні та різдвяні масові заходи із великими скупченнями людей: відкриваються ярмарки, парки атракціонів, льодові катки», – вказав Радуцький.У зв’язку з пандемією МОЗ посилює протиепідемічні вимоги проведення масових заходів. Зокрема, територія масового заходу має бути огородженою, на вхідному встановленому пункті контролю, де у відвідувачів перевірятимуть сертифікат вакцинації (або підтвердження протипоказання до щеплення), негативного результату тестування чи довідки про лікування.«У регіонах «червоної» зони необхідно мати сертифікат про проведення двох щеплень, у «жовтій» – щонайменше одного», – наголосив Радуцький.Також він уточнив, що для зменшення черг на вході МОЗ рекомендує нанести розмітку на відстані 1,5 м від одного місця до іншого.«Можливо, відвідувачам справді доведеться зачекати на вхід, але це дає гарантію, що на майданчику для святкування буде безпечне середовище», – пише Радуцький.Також залишаються чинними і вимоги минулих свят: усі відвідувачі та персонал компанії, які забезпечують захід, повинні бути в масках, які міцно прилягають до обличчя, закриваючи ніс та рот.Як повідомлялося, новий штам коронавірусу «Омікрон» швидко передається і є побоювання вчених, що він може блокувати дію вакцин. Симптоми «Омікрону» дещо відрізняються від інших варіантів, таких як «Дельта», але їх часто описують як легші.

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