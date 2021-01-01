Епідемія ковіду продовжує вщухати: в Україні — менше 4 тисяч нових заражень





За добу вірус знайшли у 49 медиків та 390 дітей, повідомив Telegram-канал МОЗ України.



У суботу госпіталізовані 2 129 захворілих, одужали – 6 866, а померли – 176.



Коронавірус в Україні – статистика станом на 19 грудня:

Всього захворіли 3 608 151 особа;

Одужали – 3 331 865 осіб;

Померли – 93 105;

Зроблено 16 492 954 ПЛР-тести.



Нагадаємо, 17 грудня коронавірус в Україні діагностували у 7 503 осіб, серед захворілих було 154 медики та 674 дитини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коронавірус COVID-19 в Україні впродовж суботи, 19 грудня, діагностували у 3 602 осіб.За добу вірус знайшли у 49 медиків та 390 дітей, повідомив Telegram-канал МОЗ України.У суботу госпіталізовані 2 129 захворілих, одужали – 6 866, а померли – 176.Коронавірус в Україні – статистика станом на 19 грудня:Всього захворіли 3 608 151 особа;Одужали – 3 331 865 осіб;Померли – 93 105;Зроблено 16 492 954 ПЛР-тести.Нагадаємо, 17 грудня коронавірус в Україні діагностували у 7 503 осіб, серед захворілих було 154 медики та 674 дитини.

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