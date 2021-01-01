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Епідемія ковіду продовжує вщухати: в Україні — менше 4 тисяч нових заражень

Епідемія ковіду продовжує вщухати: в Україні — менше 4 тисяч нових заражень
Коронавірус COVID-19 в Україні впродовж суботи, 19 грудня, діагностували у 3 602 осіб.

За добу вірус знайшли у 49 медиків та 390 дітей, повідомив Telegram-канал МОЗ України.

У суботу госпіталізовані 2 129 захворілих, одужали – 6 866, а померли – 176.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 19 грудня:
Всього захворіли 3 608 151 особа;
Одужали – 3 331 865 осіб;
Померли – 93 105;
Зроблено 16 492 954 ПЛР-тести.

Нагадаємо, 17 грудня коронавірус в Україні діагностували у 7 503 осіб, серед захворілих було 154 медики та 674 дитини.

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