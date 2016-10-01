Тайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 75 осіб





Про це повідомляє



300 тисяч людей покинули свої домівки і курорти, оскільки тайфун "Рай" спустошив південні та центральні райони, позбавляючи комунікацій та електрики в багатьох районах країни.



Також тайфун позривав дахи і повалив бетонні опори електропередач.



Артур Яп, губернатор популярного туристичного центру Бохол, повідомив про 49 смертей.



Він уточнив, що 10 людей все ще вважаються зниклими безвісти, а 13 отримали травми в результаті шторму, який обрушився на країну в четвер.



Під час супертайфуну вітер досягав 195 кілометрів (120 миль) на годину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щонайменше 75 людей загинули в результаті найсильнішого в цьому році тайфуну на Філіппінах.Про це повідомляє France24 300 тисяч людей покинули свої домівки і курорти, оскільки тайфун "Рай" спустошив південні та центральні райони, позбавляючи комунікацій та електрики в багатьох районах країни.Також тайфун позривав дахи і повалив бетонні опори електропередач., губернатор популярного туристичного центру Бохол, повідомив про 49 смертей.Він уточнив, що 10 людей все ще вважаються зниклими безвісти, а 13 отримали травми в результаті шторму, який обрушився на країну в четвер.Під час супертайфуну вітер досягав 195 кілометрів (120 миль) на годину.

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